Joensuun Kuurnankadulle tarvittaisiin jopa kaksi uutta liikenneympyrää

Joensuun ydinkaupungin liikenteen pulmapaikkoja ratkaistaan tulevaisuudessakin uusilla kiertoliittymillä. Viimeisimmät uudet liikenneympyrät on suunniteltu Kuurnankadun itäpäähän Kajaanintien tuntumaan sekä Siihtalaan Nurmeksentien ja Utrantien liittymään.

Kuurnankadulla ympyröitä tarvittaisiin peräti kaksi nykyisen Wahlforsinkadun ympyrän lisäksi.

Keskimääräinen arjen vuorokausiliikenne Kuurnankadun itäpäässä on 12 000 ajoneuvon tuntumassa.

Liikenneselvityksen mukaan ensimmäinen uusista ympyröistä tarvittaisiin Kuurnankadulle McDonald'sin ja Motonetin väliseen risteykseen noin viiden vuoden kuluttua. Siihen saakka liikenteen ajoittaisesta ruuhkautumisesta selvittäisiin nykyisten liikennejärjestelyiden hienosäädöllä muun muassa liikennevalojen ajoituksíssa.

Uudet kiertoliittymät ovat osa asemakaavan muutosta, joka on valmisteilla Käpykankaan ja Raatekan kaan itäosiin ja Siihtalaan. Kaavaehdotus on parastaikaa nähtävillä ja siihen on mahdollista ottaa kantaa heinäkuun 23. päivään asti.