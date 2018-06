Yön uutiskooste: YK:n pääsihteeri vieraaksi Kultarantaan, Koovee voitti Jukolan viestin ja kesän valo valvottaa suomalaisia

YK:n pääsihteeri Guterres Niinistön vieraaksi Kultarantaan

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres osallistuu Naantalissa tänään ja huomenna pidettäviin Kultaranta-keskusteluihin. Presidentti Sauli Niinistön isännöimä ulko- ja turvallisuuspoliittinen keskustelutilaisuus järjestetään tällä kertaa otsikolla "Pallo hallussa?".

Niinistöllä ja YK:n pääsihteerillä on kahdenvälinen tapaaminen. Lisäksi Guterres pitää keskusteluiden päätöspuheen maanantaina iltapäivällä.

Tänään Kultarannassa pohditaan koetuksella olevaa kansainvälistä järjestelmää sekä luottamuksen palauttamista sääntöpohjaiseen maailmaan.

Kultaranta-keskustelut järjestetään nyt kuudennen kerran.

Kesän valo tekee unettomaksi mutta sosiaaliseksi

Kesän yltäkylläinen valoisuus saa suomalaiset unettomiksi, mutta myös sosiaalisiksi ja muuta vuotta hedelmällisemmiksi, kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkija Timo Partonen ja Oulun yliopiston emeritusprofessori Juhani Leppäluoto.

Valoa on erityisesti illalla liian paljon ihmisen sisäiseen kelloon nähden.

Partosen mukaan merkittävän valoisaa aikaa riittää koko Suomessa koko kesän syyskuun alkuun.

Nicaraguan uhriluku kasvoi kahdeksalla - perhe poltettiin elävältä kodissaan

Nicaraguaa piinaavissa väkivaltaisissa levottomuuksissa nähtiin lauantaina yksi toistaiseksi verisimmistä päivistä. Poliisin mukaan päivän aikana kuoli kahdeksan ihmistä.

Kuolleista kuusi olivat yhtä perhettä, jonka kodin naamioituneiden miesten joukko poltti lauantaiaamuna.

Viikkoja jatkuneiden levottomuuksien uhriluku kasvoi 178 ihmiseen. Levottomuudet käynnistyivät huhtikuussa vastalauseena eläkeuudistukselle, joka sittemmin peruttiin. Mielenosoitukset laajenivat hallitusta vastustavaksi protestiliikkeeksi. (Lähde: AFP)

17 ihmistä kuoli yökerhossa syntyneessä paniikissa Venezuelassa

17 ihmistä kuoli paniikin aiheuttamassa rynnistyksessä yökerhossa Venezuelan pääkaupungissa Caracasissa lauantain vastaisena yönä, vahvistavat maan viranomaiset. Kuolleista kahdeksan oli alaikäisiä.

Rynnistykseen johtanut paniikki alkoi tappelusta, jonka yhteydessä laukesi kyynelkaasukranaatti. Sen seurauksena yli 500 ihmistä yritti paeta klubista, kertoo Venezuelan sisä- ja oikeusministeri Nestor Reverol. (Lähde: AFP)

Kolumbian rauhansopimus Farc-sissien kanssa vaakalaudalla tänään presidentinvaaleissa

Etelä-Amerikan Kolumbiassa hallituksen ja Farc-sissijärjestön rauhansopimus on tänään vaakalaudalla, kun maassa järjestetään presidentinvaalien toinen kierros.

Vaalien ensimmäisellä kierroksella eniten ääniä sai konservatiivien ehdokas Ivan Duque. Duque on vannonut muuttavansa Farc-sissien kanssa solmittua rauhansopimusta, jos hänet valitaan presidentiksi.

Vastaehdokas tänään uurnilla on vasemmiston Gustavo Petro.

Farc-sissit ja hallitus pääsivät rauhansopimukseen elokuussa 2016. Kolumbiassa vuosikymmeniä jatkuneen sisällissodan osapuolina ovat olleet hallitus ja vasemmistolaiset sissiliikkeet.

Venäjä ja Saudi-Arabia ajavat Opec-maiden öljyntuotannon kasvattamista

Venäjä ja Saudi-Arabia pyytävät öljynviejämaiden Opec-liittoa määräämään öljyntuotannon kasvattamisesta 1,5 miljoonalla barrelilla päivässä vuoden kolmannella neljänneksellä. Asian vahvisti Venäjän energiaministeri Alexander Novak lauantaina venäläiselle valtionmedia RIA Novostille.

OPEC ja Venäjä päättivät vuonna 2016 vähentää tuotantoa nostaakseen öljyn hintaa. Iranin ja Venezuelan vähentynyt tuotanto on kuitenkin muuttanut markkinatilannetta. (Lähde: AFP)

Oleksandr Kratov ratkaisi 70. Jukolan viestin - Koovee voittoon

Tamperelainen Koovee on voittanut Jukolan viestin. Viime vuonna Koovee oli kakkossijalla.

Lähes ihanteellisissa oloissa käyty kilpailu ratkesi käytännössä neljännellä osuudella, kun Kooveen viestinviejä Oleksandr Kratov nosti joukkueensa yli viiden minuutin takamatkalta kärkeen. Ukrainalaisen häikäisevän suorituksen jälkeen Koovee ei enää kärkipaikastaan luopunut.

Kroatia kukisti oman maalin tehneen Nigerian - siirtyi D-lohkon johtoon

Kroatia on voittanut Nigerian jalkapallon MM-kisojen D-alkulohkossa maalein 2–0. Ensimmäinen maali syntyi, kun ottelua oli pelattu 32 minuuttia. Maali kirjattiin Nigerian Oghenekaro Etebon omaksi maaliksi.

Kroatian toisen maalin teki Luka Modric ottelun toisella puoliajalla, kun peliä oli kulunut 71 minuuttia.

Aiemmin saman lohkon ottelussa Argentiina ja Islanti pelasivat 1–1-tasapelin. Kroatia siis johtaa D-lohkoa ensimmäisen ottelukierroksen jälkeen.

Voittajasuosikit Saksa ja Brasilia aloittavat jalkapallon MM-kisansa

Jalkapallon MM-kisojen voittajasuosikkeihin lukeutuvat Saksa ja Brasilia aloittavat turnauksensa Venäjällä tänään.

Saksa saa alkuillan ottelussa vastaansa Meksikon. Yllätysvalmis Meksiko haastaa edellisten kisojen maailmanmestarin Saksan viheriöllä Moskovassa.

Brasilian taitoja puolestaan mittaa myöhemmin illalla Sveitsi. Tasoaan ennakkoarvioiden mukaan nostanut Sveitsi asettuu Brasilian tähtiä vastaan Rostovissa.

Jalkapallon MM-kisat huipentuvat 15. heinäkuuta loppuotteluun, joka pelataan Moskovassa.

Mr. Gay Finlandiksi valittiin 35-vuotias tamperelainen Ismo Poutiainen

Vuoden 2018 Mr. Gay Finland on Tampereella asuva ja Kuopiosta kotoisin oleva 35-vuotias Ismo Poutiainen.

Vastakruunattu voittaja kertoo haluavansa muistuttaa, että sateenkaariyhteisö koostuu eri-ikäisistä ihmisistä. Poutiaisen mukaan kaapista tuleminen voi olla erityisen vaikeaa vanhemmalle miehelle, joka on tottunut elämään heteroperhe-elämää salaten itsensä.

Voittaja valittiin lauantaina ravintola DTM:ssä järjestetyssä finaalissa. Miss Gay Finland, 23-vuotias Iina Karinen, valittiin jo perjantaina.