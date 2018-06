Sää viilenee – juhannukseksi sadetta ja tuulenpuuskia

Ensi viikolla on luvassa epävakaata ja sateista säätä. Viikon loppua kohden sää viilenee ja tuulet voimistuvat, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jari Tuovinen kertoo STT:lle. Lisäksi luvassa on ukkoskuuroja ainakin Pohjois- ja Itä-Suomessa.

– Tässä alkaa itse asiassa tapahtua pitkän ja kuivan ja poutaisemman jakson jälkeen, Tuovinen pohtii.

Maanantaina Ruotsista nousee pieni matalapaine ja siihen liittyvä kylmä rintama, ja se kulkee Pohjanmaan kautta kohti koillista. Aamulla on luvassa sadekuuroja. Kun kylmä rintama aktivoituu, Kuopion ja Oulun välille muodostuu ukkosnauha, joka liikkuu illalla kohti Kainuuta ja Itä-Lappia. Sateiden ansiosta kuivuustilanne alkaa helpottua etelärannikkoa ja Kaakkois-Suomea lukuun ottamatta.

Tiistaina Suomeen saapuu seuraava matalapaine, joka liikkuu lännestä suoraan itään. Sateet yltävät Keski-Suomesta etelään. Erityisesti tuulet voimistuvat, ja rannikkoalueilla voi olla koviakin tuulenpuuskia, jotka eivät ylety Vaasa–Lappeenranta-linjan pohjoispuolelle.

– Ihan myrskypuuskia voi olla luvassa, Tuovinen kommentoi.

Keskiviikkona matalapaine on siirtynyt Vienanmerelle, ja maassa puhaltaa lännen ja pohjoisen välinen tuuli. Sateet painottuvat maan itä- ja pohjoisosiin. Etelä- ja Länsi-Suomessa luvassa on poutaa, mutta sää tulee olemaan edelleen tuulinen.

"Melkein juhannusmyrsky"

Torstaina Suomeen saapuva viikon kolmas matalapaineaalto vaikuttaa juhannussäähän. Vaikuttaa siltä, että perjantaina ja lauantaina on luvassa reippaita sateita Itä- ja Pohjois-Suomessa. Lännessä ja etelässä on luvassa sadekuuroja, ja sää on pilvistä ja tuulista. Tuovisen mukaan koko maan päivälämpötilat ovat kymmenen asteen molemmin puolin.

– Matalapaineen voimakkuus on vielä kysymysmerkki, Tuominen toteaa.

– Eilen näytti siltä, että torstaina tulisi kolmas matalapaine, mutta nyt se on vähän erinäköinen ja se on pikkaisen hidastanut tuloaan, Tuovinen sanoo.

Tuovisen mukaan paine voimistuu Ruotsissa ennen kun se saapuu Suomeen. Tuulenpuuskien lisäksi keskituulet saattavat voimistua.

– Jos tämä toteutuisi, tämä olisi aika hurja. Tämähän olisi melkein juhannusmyrsky. Eilen myrskyä ei vielä näkynyt, Tuovinen pohtii.

Tuovinen korostaa, että tilanne muuttuu päivittäin.

– On vielä toivoa, että viikon kolmas matalapaine liikahtaisi niin, että sää olisi parempi ainakin osassa maata.

Grillaaminen todennäköisesti mahdollista

Meteorologi Tuovisen mukaan on todennäköistä, että maastopaloriski pienenee. Sademäärissä liikutaan 50 millimetrin molemmin puolin lähes koko maassa. Se, että sadetta on luvassa useampana päivänä peräkkäin, voisi taata maaston kokonaisvaltaisen kastumisen.

– Useamman päivän kestävä sade on kaikkein paras luonnolle, Tuovinen toteaa.

Grillaus- ja kokon polttamismahdollisuuksiin saattaa kuitenkin vaikuttaa voimakas tuuli. Etelä-Karjalan pelastuslaitos tviittasi kuitenkin, että kokkojen polttaminen on todennäköisesti sallittua.