Lähistöllä ei sijaitse rakennuksia. Palon syttymissyy on vielä epäselvä.

- Oletettavaa on, että se perjantainen palo on jäänyt jonnekin kannonkoloon turpeen sekaan kytemään ja tuulisella kelillä se on siellä sitten päässyt nousemaan pintaan ja levinnyt maastoon uudelleen.

Ahon mukaan palon laajutta on vaikea arvioida, sillä se on levittäytynyt yksittäisinä pisteinä laajahkolle alueelle.

Paloa sammutetaan yhä. Aho arvioi sammutustöiden kestävän vielä noin pari tuntia.

Uutista päivitetään.