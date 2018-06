– Tivoli Sariola on minun lapsuuden parhaita muistoja Savonlinnasta. Lähdimme perheen kanssa Savonlinnasta Joensuuhun tivoliin. Ei olisi pitänyt..., perheen isä Rikhard Blomerius kirjoitti Facebookiin lauantaina.

Ilta-Sanomien mukaan isä ja 8-vuotias tytär nousivat laitteeseen muun perheen jäädessä odottamaan laitteen vierelle. Blomerius kertoi lehdelle, että laitteen ajaja oli ilveillyt perheen äidille jo aiemmin, minkä jälkeen hän laittoi soimaan pilailuversion Hanna Ekolan Vieläkö on villihevosia -kappaleesta. Kappaleen sanoitukset ovat rasistiset ja halventavat romaneja.

Blomeriuksen päivityksen mukaan kymmenet ihmiset tuijottivat heitä, ja tilanne oli niin kiusallinen, että hän olisi halunnut vajota maan alle.

– Minä olen valitettavasti Christan kanssa tottunut vastaavaan, mutta lapseni ei. J 8v. kysyi miksi meitä pilkataan? Silloin jos asia koskettaa kaikista rakkainta se suututtaa. Onneksi pienemmät ei tajunneet koko asiasta mitään, Blomerius kirjoitti päivityksessään.

Blomeriukset eivät vaadi anteeksipyyntöä ja keskustelua suurempia seurauksia laitteen ajajalle, mutta heidän toiveenaan on, että aiheesta keskustellaan ja että vastaisuudessa vähemmistöjä ei loukata tivolissa, Ilta-Sanomissa kerrotaan.

Ilta-Sanomien tavoittama Tivoli Sariolan viestintäpäällikkö Tinna Kontinen pahoittelee tapahtunutta.

Hänen mukaansa laitteen ajaja on kertonut tapahtuneen olleen tahaton virhe.

– Ajaja ei ole käsittänyt, millaisesta tilanteesta on kyse. Hän on lukenut tilanteen väärin ja jotenkin kuvitellut, että tämä on yhteistä huumoria, Kontinen sanoo Ilta-Sanomille.