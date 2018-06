Yön uutiskooste: Hallitus esittelee odotetun sote-vastineensa, Teuvo Hakkarainen käräjille

Vastine esitellään eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, ja sen päälinjoista kerrotaan iltapäivällä myös julkisuuteen.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta antoi pari viikkoa sitten lausunnon, jossa se vaati sote-uudistuksen valinnanvapausmalliin lukuisia muutoksia.

Perustuslakivaliokunta edellytti muun muassa, että valinnanvapauden voimaantuloa lykätään ja vaiheistetaan sekä palveluittain että alueellisesti. Valiokunta vaati muutoksia myös rahoituslakiin, jotta sote-palvelujen riittävä rahoitus turvattaisiin.

Kultarannassa puhutaan EU:sta, myös YK:n pääsihteeri paikalla



Presidentti Sauli Niinistön isännöimät Kultaranta-keskustelut jatkuvat tänään teemoilla EU:sta sekä taloudesta ja ympäristöstä. Keskustelemassa ovat muun muassa pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ja EU-komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen.

Keskustelut päätössanat lausuvat presidentti Niinistö ja YK:n pääsihteeri Antonio Guterres, joilla on päivän kuluessa myös kahdenvälinen tapaaminen.

Teuvo Hakkarainen käräjille Veera Ruohon pahoinpitelystä ja ahdistelusta



Kansanedustaja Teuvo Hakkarainen (ps.) joutuu tänään käräjille syytettynä kansanedustaja Veera Ruohon (kok.) pahoinpitelystä ja seksuaalisesta ahdistelusta. Juttua käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Syytteet liittyvät joulukuun 2017 tapahtumiin eduskunnan pikkujoulujen yhteydessä. Hakkarainen (kuvassa) oli tarttunut Ruohoa niskasta kiinni ja yrittänyt suudella väkisin eduskunnan kuppilassa.

Hakkarainen jäi eduskunnan joulutauon jälkeen sairauslomalle ja palasi Arkadianmäelle toukokuussa.

Hakkarainen hyllytettiin kotikaupunkinsa Viitasaaren luottamustoimista syytteiden oikeuskäsittelyn ajaksi.

Raportti: Suomesta vietiin aseita ennätyksellisen moneen maahan



Suomesta vietiin aseita viime vuonna kaikkiaan 77 maahan, kertoo riippumattoman ajatushautomon SaferGloben vuosiraportti. Se on enemmän kuin yhtenäkään vuonna sen jälkeen, kun raporttia alettiin julkaista vuonna 2002.

Vuonna 2017 suomalaiset yritykset veivät Suomesta sotatuotteita ja siviiliaseita yhteensä 184 miljoonalla eurolla, mikä oli vähemmän kuin 2016, mutta silti vuosien 2002–2016 keskiarvoa enemmän.

Lähi-itä on Suomen suurin asevientialue Euroopan unionin jälkeen.

Syyrian valtiollinen media: USA:n johtama liittouma tehnyt ilmaiskuja maan itäosaan



Syyrian valtiollisen median mukaan Yhdysvaltain johtama liittouma on tehnyt ilmaiskuja Syyrian armeijan kohteeseen maan itäosassa sijaitsevassa Deir Ezzorin maakunnassa. Valtiollisen Sana-uutistoimiston tietojen mukaan liittouma teki iskuja al-Harin alueelle, joka sijaitsee Abu Kamalin kaakkoispuolella.

Asiasta uutistoimistolle kertoi armeijalähde.

Sekä Venäjän tukemat Syyrian joukot että Yhdysvaltain johtama liittouma ovat käyneet Deir Ezzorin alueella erillisiä taisteluita äärijärjestö Isisiä vastaan. (Lähde: AFP)

Mediat: Japanissa useiden ihmisten pelätään kuolleen maanjäristyksessä



Japanissa useiden ihmisten pelätään kuolleen maanjäristyksessä, kertovat paikalliset mediat. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet tietoa.

Maanjäristys tapahtui lähellä Osakan kaupunkia maanantaina.

Yhdysvaltain geologisen keskuksen mukaan järistys oli voimakkuudeltaan 5,3 magnitudia. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan voimakkuus oli 5,9 magnitudia. Ilmatieteen laitoksen mukaan tsunamivaaraa ei ole.

Ainakin viisi ihmistä kuoli Texasissa paettuaan USA:n rajaviranomaisia



Yhdysvaltain Texasissa ainakin viisi paperitonta ihmistä on kuollut auto-onnettomuudessa paettuaan rajaviranomaisia. Asiasta kertoo muun muassa USA Today, jonka mukaan neljä ihmistä kuoli turmapaikalla ja yksi myöhemmin sairaalassa. Lisäksi useita muita loukkaantui.

Viranomaisten mukaan auton kyydissä oli yhteensä 14 ihmistä. Onnettomuus sattui Big Wells -nimisessä kaupungissa San Antonion ulkopuolella. Viranomaisten mukaan auton nopeus oli arviolta 160 kilometriä tunnissa, kun onnettomuus tapahtui. (Lähde: AFP)

Farc-sissien kanssa tehtyyn sopimukseen muutoksia luvannut Duque nousee Kolumbian presidentiksi



Konservatiivien Ivan Duque on vienyt voiton Kolumbian presidentinvaalien toisella kierroksella. Kun äänistä oli laskettu lähes 97 prosenttia, Duque oli saanut hieman yli 54 prosenttia äänistä. Hänen vastustajansa vasemmiston Gustavo Petro oli puolestaan saanut 41,7 prosenttia äänistä.

Duque lupasi voittonsa jälkeen tehdä muutoksia Farc-sissien kanssa solmittuun rauhansopimukseen. Duque kommentoi asiaa kannattajilleen pitämässään puheessa, jossa hän sanoi tekevänsä sopimukseen "korjauksia".

Duque oli jo aiemmin sanonut muuttavansa rauhansopimusta, jos hänet valitaan presidentiksi. Hän on sanonut haluavansa poistaa siitä muun muassa kohdan, joka sallii entisten taistelijoiden pääsyn kongressin jäseniksi. (Lähde: AFP)

Melania Trump kritisoi siirtolaislasten erottamista vanhemmistaan



Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vaimo Melania Trump on kritisoitunut hallinnon linjausta erottaa siirtolaislapsia vanhemmistaan. Melania Trumpin edustajan julkaiseman tiedotteen mukaan ensimmäinen nainen vihaa nähdä, että lapsia erotetaan vanhemmistaan. Edustajan mukaan Melania Trump uskoo, että Yhdysvaltojen täytyy olla maa, joka noudattaa kaikkia lakejaan, mutta samalla hallitsee sydämellä.

Asiasta uutisoi muun muassa CNN. Uutiskanava kertoi aiemmin viranomaisten perjantaina vahvistaneen, että jo 2 000 maan etelärajan ylittänyttä lasta on erotettu vanhemmistaan sen jälkeen, kun oikeusministeri Jeff Sessionsin määräämät uudet tiukat maahantulolinjaukset otettiin käyttöön.

Koepka nappasi US Openin voiton - voitto toinen peräkkäinen



Yhdysvaltain Brooks Koepka on napannut toisen peräkkäisen golfin US Openin voittonsa. Hän on ensimmäinen pelaaja lähes 30 vuoteen, joka on yltänyt mestaruuteen kahtena peräkkäisenä vuonna.

Peräkkäisiin US Openin voittoihin on pystynyt viimeksi Curtis Strange vuosina 1988 ja 1989.

Koepka käytti päätöskierrokseen 68 lyöntiä ja päihitti englantilaisen Tommy Fleetwoodin yhdellä lyönnillä. (Lähde: AFP)

Ruotsilla iltapäiväpeli MM-jalkapallossa



Ruotsi pelaa tänään avausottelunsa jalkapalloilun MM-lopputurnauksessa Venäjällä.

Vastaan Nizhni Novgorodin stadionilla F-lohkon ottelussa tulee Etelä-Korea. Ottelu alkaa kello 15 Suomen aikaa.

Päivän muut ottelut pelataan G-lohkossa. Belgia kohtaa Panaman Sotshissa ja Englanti Tunisian Volgogradissa.

Belgia–Panama alkaa kello 18 ja Tunisia–Englanti kello 21.