Itä-Suomen poliisilaitos tutki jättimäistä valepoliisivyyhtiä - rikoshyöty yli 800 000 euroa

Itä-Suomen poliisilaitos on tutkinut rikoskokonaisuutta, johon kuuluu yhteensä yli 120 rikosta. Rikokset on tehty vuosien 2017 ja 2018 aikana ja ne ovat olleet niin sanottuja valepoliisirikoksia ja muita petoksia.

Rikokset on kohdistetty iäkkäisiin henkilöihin. Rikoskokonaisuuden rikoshyöty on ollut yli 800 000 euroa, josta asianomistajille on saatu palautettua noin 430 000 euroa.

Poliisilaitos on tehnyt rikoskokonaisuuden esitutkinnassa yhteistyötä eri poliisilaitosten sekä keskusrikospoliisin kanssa. Myös Ruotsin syyttäjälaitoksen ja poliisin kanssa on tehty yhteistyötä.

Poliisi muistuttaa, etteivät poliisin, sosiaalitoimen, vakuutusyhtiöiden tai pankkien edustajat koskaan kysy kansalaisten pankkitilien käyttäjätunnuksia ja salasanoja.

Rikoskokonaisuus sirtyy nyt Itä-Suomen syyttäjänvirastoon.