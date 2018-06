Juhannusliikenteessä ruuhkaisinta torstaina ja sunnuntaina - Liikennevirasto kertoo perinteiset ruuhkapaikat

Liikenneviraston arvion mukaan juhannuksen menoliikenne on vilkkaimmillaan torstaina kello 11–20 välillä ja paluuliikenne taas sunnuntaina kello 10–22.

Viranomaiset muistuttavat, että matka sujuu leppoisammin, kun kuski on kunnossa ja ajoreitti tarkkaan harkittu.

Kun liikenne on vilkkaimmillaan, ajonopeudet saattavat laskea paikoitellen 20–40 km/h normaalia alemmiksi.

- Tyypillisesti liikenne jonoutuu etenkin pääkaupunkiseudun ulosmenoteillä. Esimerkiksi valtatiellä 4 liikennettä on torstaina noin 50 prosenttia enemmän kuin normaalina kesäperjantaina, sanoo liikennekeskuspäällikkö Juha Alikoivisto Liikenneviraston tiedotteessa.

Ruuhkia voi syntyä myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Yksi perinteinen ruuhkapaikka on valtatie 9 Alajärven kohdalla. Tänä vuonna kyseinen kohta on luultavasti normaaliakin ruuhkaisempi, sillä tien vaihtoehtoisena reittinä käytetyllä kantatiellä 58 on tietyö. Aikaisempien vuosien tapaan myös valtatie 4 Jyväskylästä pohjoiseen ja valtatie 5 Mikkelistä pohjoiseen voivat ruuhkautua, tiedotteessa todetaan.

- Joillakin alueilla liikenne saattaa sujua edellisiä juhannuksia sujuvammin. Tästä yksi esimerkki on Turun saariston lauttaliikenne. Tänä vuonna lauttojen jonotusaikojen ennustetaan olevan tavallista lyhyemmät, sillä suosittu Parainen–Nauvo-väli tullaan liikennöimään kahdella suurella lautalla.

Juhannuksen paluuliikenne on vilkkaimmillaan sunnuntaina kello 10 ja 22 välillä. Ruuhkia voi esiintyä varsinkin valtateillä 4 ja 5 Helsinkiin päin ja valtatiellä 9 Jyväskylästä Tampereelle. Paluuliikenteessä ruuhkaisimmat tiet ovat siis pitkälti samat kuin menoliikenteessä, mutta suunta vain on eri. Liikennevirasto arvioi, että paluuliikenteessä ruuhkat ovat maltillisempia kuin menoliikenteessä.

- Meillä on omat ennustuksemme ruuhkista, mutta tilanteet voivat aina muuttua. Jos sää on hyvä ja onnettomuuksia ei satu, voi liikenne sujua selvästi ennakoitua paremmin. Tätä me tietenkin toivomme, Alikoivisto toteaa.