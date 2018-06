Yön uutiskooste: Bernerin puheet pysäyttivät sähköpyörien kaupan, Yhdysvallat jättää YK:n ihmisoikeusneuvoston

Halmeen mukaan useat ostajat lykkäsivät sähköpyörän ostoa tuen toivossa. Nyt myynti on palannut hänen mukaansa normaaliksi.

Sähköpyörien myynti kasvaa vuosittain Suomessa. Viime vuosina Helkaman myynnit ovat tuplaantuneet vuosittain, ja pyöriä tuodaan Suomeen Tullin mukaan yli 6 000 vuosittain.

Uutissuomalainen: Kelan toimihenkilöyhdistys kirjelmöi jatkuvista ongelmista toimeentulotuessa



Kelan johto ja henkilöstön edustajat neuvottelevat tänään siitä, miten ratkaista toimeentulotukihenkilöstön kokemat ongelmat. Asiasta kertovan Uutissuomalaisen mukaan Kelan toimihenkilöyhdistys lähetti Kelan johdolle noin viikko sitten pitkän kirjelmän, jossa kerrotaan henkilöstön jaksamiseen vaikuttavista ongelmista.

Perustoimeentulotuki siirtyi Kelan käsiteltäväksi viime vuoden alussa ja käsittely ruuhkautui pahasti. Ruuhkat on saatu purettua, mutta henkilöstön mielestä tilanne ei vieläkään ole hyvä.

Kelan johdosta viestitettiin Uutissuomalaiselle, että asiaa kommentoidaan vasta tapaamisen jälkeen.

Henkilöstön kirjelmässä on listattu 11 ongelmaa.

Tekoälyn vaikutuksia työelämään luotaava raportti julki



Tänään julkaistaan arvio siitä, miten tekoäly muuttaa Suomea. Raportti tekoälyn ja digitalisaation vaikutuksista työpaikkoihin, työmarkkinoihin ja talouteen on laadittu Suomen tekoälyaika -ohjelmassa.

Raportin on määrä antaa myös politiikkasuosituksia siitä, miten päättäjien olisi järkevää ohjata kehitystä.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) käynnistämää Suomen tekoälyaika -ohjelmaa johtaa Pekka Ala-Pietilä.

Yhdysvallat jättää YK:n ihmisoikeusneuvoston - USA:n YK-lähettiläs kuvailee neuvostoa likakaivoksi



Yhdysvallat irtautuu YK:n ihmisoikeusneuvostosta, kertoo Yhdysvaltain YK-lähettiläs Nikki Haley.

Haley kuvailee YK:n ihmisoikeusneuvostoa poliittisten ennakkoasenteiden likakaivoksi. Hänen mukaansa Yhdysvallat irtautuu neuvostosta, sillä "maan velvoitteet eivät salli pysyä jäsenenä tekopyhässä ja itsekkäässä organisaatiossa, joka pilkkaa ihmisoikeuksia".

YK:n pääsihteerin Antonio Guterresin mukaan olisi ollut parempi, jos Yhdysvallat olisi pysynyt YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenenä. Guterresin mukaan YK:n ihmisoikeusjärjestelmä on erittäin tärkeässä roolissa ihmisoikeuksien edistämisessä ja suojelussa maailmanlaajuisesti. (Lähde: AFP)

Yhdysvaltain ulkoministeri: Yhdysvallat ei ota vastaan oppitunteja tekopyhiltä instituutioilta



Yhdysvaltain ulkoministerin Mike Pompeon mukaan YK:n ihmisoikeusneuvosto on ottanut käytännöksi häpeällisen tekopyhyyden, jossa maailman pahimmat ihmisoikeusloukkaukset sivuutetaan. Pompeo sanoi tiedotustilaisuudessa, että pahimmat syylliset istuvat neuvostossa hurskaasti ja omahyväisesti tuomitsemassa niitä, jotka toimivat paremmin.

Pompeo sanoo, että Yhdysvallat on maailman johtava humanitaarisen avunantaja. Hänen mukaansa yhdysvaltalaiset ovat uhranneet elämiään ja raajojaan vapauttaakseen miljoonia sortamiselta ja tyrannialta, eikä maa ota vastaan oppitunteja tekopyhiltä instituutioilta tai elimiltä.

Pompeo lausui kommenttinsa tiedotustilaisuudessa, jossa Yhdysvaltain ilmoitettiin irtautuvan YK:n ihmisoikeusneuvostosta.

Valkoinen talo: Trump antoi tukensa maahanmuuttoa koskeville lakiesityksille



Valkoisen talon tiedotteen mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tukee maahanmuuttoa koskevia lakiehdotuksia, jotka muun muassa ratkaisisivat siirtolaislasten ja heidän vanhempiensa erottamista koskevan ongelman. Asiasta uutisoi CNN. Valkoinen talo julkaisi asiaa koskevan tiedotteen sen jälkeen, kun Trump oli tavannut edustajainhuoneen republikaaneja.

Tiedotteen mukaan Trump tukee edustajainhuoneen molempia lakiehdotuksia, joissa säädetään muun muassa muurin rakentamisesta, maahanmuuttoon liittyvien porsaanreikien tukkimisesta, viisumiloton perumisesta ja maahanmuuton hillitsemisestä.

Useat republikaanisenaattorit vaativat, että siirtolaislasten erottaminen vanhemmistaan lopetetaan



Yhdysvalloissa 12 republikaanisenaattoria on lähettänyt oikeusministeri Jeff Sessionsille kirjeen, jossa vaaditaan, että luvatta rajan ylittäneiden lasten erottaminen vanhemmistaan lopetetaan. Senaattorit sanovat kirjeessä, että he tukevat hallinnon pyrkimyksiä vahvistaa maahanmuuttolakeja, mutta että he eivät voi tukea käytäntöä, jonka myötä alaikäisiä erotetaan vanhemmistaan.

Kirjeen lähettäneiden senaattoreiden joukossa on muun muassa Orrin Hatch, John McCain ja Susan Collins.

Asiasta uutisoi CNN.

MM-jalkapalloilussa tulee ensimmäinen kisaviikko täyteen



Jalkapalloilun MM-lopputurnauksessa Venäjällä tulee tänään viikko täyteen. MM-turnaus jatkuu kolmella ottelulla.

Tänään pelataan ottelut Portugali–Marokko, Uruguay–Saudi-Arabia ja Iran–Espanja. Uruguay ja Iran voittivat kisojen avausottelunsa, Portugali ja Espanja päätyivät keskinäisessä kohtaamisessaan tasapeliin.

B-alkulohkon ottelu Portugali–Marokko alkaa Suomen aikaa kello 15, A-lohkon Uruguay–Saudi-Arabia kello 18 ja B-lohkon Iran–Espanja kello 21.

Takavuosien tennistähti Beckerin mahdollinen diplomaattinen koskemattomuus aiheuttaa hämmennystä



Kolminkertaisen Wimbledon-mestarin Boris Beckerin mahdollinen diplomaattinen koskemattomuus on aiheuttanut hämmennystä, uutisoi muun muassa BBC. Vararikosta oikeutta käyvä Becker väitti aiemmin, että hän on saanut koskemattomuuden Keski-Afrikan tasavallan lähettiläänä, mikä suojaisi häntä oikeudenkäynniltä.

BBC:n mukaan Keski-Afrikan tasavallan lähetystö Belgiassa vahvisti antaneensa Beckerille diplomaattipassin. Uutistoimisto AFP:lle asiaa kommentoineen Keski-Afrikan tasavallan ulkoministeriön mukaan passi on kuitenkin väärennös. (Lähde: AFP)

Vaikeuksiin ajautunut entinen energiajätti General Electric putoaa pois Dow Jones -indeksistä



Yhdysvaltalainen energiayhtiö General Electric pudotetaan pois Dow Jones Industrial Average -osakeindeksistä. Energiayhtiö korvataan lääkeyhtiö Walgreens Boots Alliancella, kun kaupankäynti alkaa 26. kesäkuuta.

Käytännön vaikutuksia General Electricin pudottamisella ei juuri ole, mutta symbolinen arvo on suuri. General Electric on kuulunut indeksiin tauotta vuodesta 1907 lähtien.

Vielä vuonna 2009 General Electric oli yksi maailman viidestä suurimmasta listatusta yhtiöstä, kertoo Financial Times. Viimeaikoina yhtiö on kuitenkin kohdannut useita ongelmia, ja sen osakkaiden arvo on pudonnut lähes 60 prosentilla kahden vuoden aikana. (Lähde: AFP)

Vuoden parhaaksi ravintolaksi valittiin Osteria Francescana - suomalaisia ravintoloita ei päässyt 50 parhaan joukkoon



Vuoden parhaaksi ravintolaksi on valittu Italian Modenassa sijaitseva Osteria Francescana, kertoo Finedining Lovers -verkkosivusto. Ravintola voitti palkinnon jo toistamiseen.

Maailman 50 parasta ravintolaa julkistettiin seremoniassa Espanjan Bilbaossa.

Toiselle sijalle ylsi El Celler de Can Roca -ravintola Espanjassa ja kolmanneksi Mirazur -ravintola Ranskassa. Suomalaisia ravintoloita ei sijoittunut 50 parhaan ravintolan joukkoon.