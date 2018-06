Jälleen uusi vegaaninen ruokakeksintö - taipuu muun muassa smoothieen, vegaaniseen pekoniin ja juustoon

Kvinoa on uusi löytö kasvipohjaisten, terveysvaikutteiden elintarvikkeiden raaka-aineeksi.

Itä-Suomen yliopiston kliinisen ravitsemustieteen yksikön tutkijan Carme Plumed-Ferrerin tuotekehityksen tuloksena kvinoa taipui muun muassa smoothieen, vegaaniseen pekoniin ja juustoon.

Plumed-Ferrer käyttää tuotekehityksessä fermentoitua eli hapatettua kvinoaa. Fermentointi tekee tuotteista vatsan toiminnalle edullisia.

– Suolistomikrobien merkityksestä sairauksien ehkäisyssä saadaan koko ajan lisää tietoa, ja se lisää myös probioottisten tuotteiden kysyntää, Plumed-Ferrer kertoo Itä-Suomen yliopistolehti Saimassa.

Kvinoa on eteläamerikkalainen gluteeniton viljelykasvi. Siinä on muun muassa proteiinia, kuituja ja omega3-rasvahappoja. Kvinoaa voi viljellä myös Suomessa. Plumed-Ferrer on ollut mukana savolaisissa viljelykokeiluissa.