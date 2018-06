Keskusrikospoliisi pyytää yleisövihjeitä etsintäkuulutetuista - katso KRP:n lista

Keskusrikospoliisi pyytää yleisövihjeitä etsintäkuulutettujen tavoittamiseksi.

Suomi on etsintäkuuluttanut eurooppalaisen ja pohjoismaisen pidätysmääräyksen perusteella kansainvälisesti noin 130 henkilöä. Keskusrikospoliisi on yhteistyössä eri viranomaisten kanssa listannut Suomen etsityimmät henkilöt. Etsityimpiä henkilöitä epäillään tai heidät on tuomittu törkeistä rikoksista.

KRP:n mukaan aiempina vuosina yleisövihjeitä etsityistä henkilöistä on saatu runsaasti, ja niiden avulla on onnistuttu saamaan kiinni useita henkilöitä Suomesta ja ulkomailta.

Ohessa esiteltyjä henkilöitä koskevat tiedot ja havainnot voi välittää Keskusrikospoliisille puhelimitse 050 440 1800 tai sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .

Tässä lista etsintäkuuluitetuista:

Ahonen, Tuomo Antti

Syntynyt 1977, Suomen kansalainen

Ahosesta on kaksi eurooppalaista pidätysmääräystä, joista toinen koskee suorittamatta olevaa rangaistusta (n. 1 v 3 kk) ja epäilyä törkestä petoksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta.

Ghannoum, Kutaibah

Syntynyt 1987, Syyrian kansalainen

Ghannoumista on eurooppalainen pidätysmääräys epäillystä törkeästä laittoman maahantulon järjestämisestä. Epäillyllä rikoksella saatu hyöty on ainakin 220 000 euroa.

Kellokumpu, Jani Juhani

Syntynyt 1981, Ruotsin kansalainen

Kellokumpu on Ruotsin toimivaltaisen viranomaisen laatiman eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteella etsintäkuulutettu henkilö. Kellokummusta on kaksi eurooppalaista pidätysmääräystä, jotka liittyvät epäiltyihin törkeisiin kuolemantuottamuksiin. Kellokumpu saattaa oleskella Suomessa.

Kohnepushi, Aram

Syntynyt 1988, Iranin kansalainen

Kohnepushista on eurooppalainen pidätysmääräys, joka koskee epäiltyjä törkeitä petoksia, törkeitä väärennyksiä ja muita rikoksia (yhteensä yli 30 kpl). Epäillyllä rikoksella saatu hyöty on noin 600 000 euroa.

Lehmusmetsä, Ville Tapani

Syntynyt 1982, Suomen kansalainen

Lehmusmetsästä on eurooppalainen pidätysmääräys, joka koskee suorittamatta olevaa rangaistusta (n. 7 v 5 kk) törkeästä huumausainerikoksesta.

Lundberg, Richard Stig-Ole

Syntynyt 1986, Suomen kansalainen

Lundbergistä on eurooppalainen pidätysmääräys, joka koskee suorittamatta olevaa rangaistusta (n. 3 v 8 kk) muun muassa törkeästä ryöstöstä ja törkeästä huumausainerikoksesta.

Olkkonen, Arto Sakari

Syntynyt 1986, Suomen kansalainen

Tranberg, Janne Petteri

Syntynyt 1974, Suomen kansalainen

Tranbergistä on kaksi eurooppalaista pidätysmääräystä, jotka koskevat suorittamatta olevaa rangaistusta (n. 1 v 9 kk) ja epäiltyjä törkeitä veropetoksia.