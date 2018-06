Joensuussa valitaan syksyllä uusi nuorisovaltuusto

Joensuussa valitaan ensi syksynä nuorisovaltuusto uudelle kaksivuotiskaudelle 2019-2020.

Oikeutettuja äänestämään ja asettumaan ehdokkaiksi ovat näissä vaaleissa vuosina 2000-2005 syntyneet joensuulaiset. Ehdokkaaksi voi asettua, jos on kirjoilla Joensuussa syysuun 3. päivään mennessä.

Kaksi äänioikeutettua voi muodostaa valitsijayhdistyksen, joka voi asettaa yhden ehdokkaan. Kaveria ei voi asettaa ehdolle tämän tietämättä, sillä ehdokkaalta pitää olla suostumus.

Nuorisovaltuustoon valitaan 20 eniten ääniä saanutta ja näille varajäsenet.

Ehdokkuutta voi harkita jo, mutta ehdokasasettelu alkaa syyskuun 3. päivä. Vaalit järjestetään yläkouluilla ja toisen asteen oppilaitoksissa 13.-14. marraskuuta sekä edellisellä viikolla ennakkoäänestys keskustan kauppakeskuksessa.

Nuorisovaltuusto on joensuulaisten nuorten edunvalvoja ja järjestää muun muassa tänä vuonna kymmenen vuoden ikään ehtineen JNS On The Street -tapahtuman.

Nuorisovaltuuston viime vuoden tapahtumiin kuului kuntavaalivuonna muun muassa nuorten ehdokkaiden tentti (kuvassa). Joensuun nykyisen kaupunginvaltuuston jäsenistä useampi on osallistunut nuorisovaltuuston toimintaan.