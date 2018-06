Kommentti: Selostajien dissaaminen on Suomessa jonkinlainen kansallisharrastus

Selostajien dissaaminen on Suomessa jonkinlainen kansallisharrastus.

Kun MM-futista tuutataan tuutin täydeltä, on Ylen selostajakuusikko Matti Härkönen, Simo Leinonen, Lauri Kottonen, Micke Suopuro, Jari Haapala ja Tero Kainulainen suurennuslasin alla. Ammattimiehiä kaikki.

Lähetyksissä on pyöritelty runsaasti MM-turnausten nostalgiapätkiä. Se asettaa pääosin Pasilan studioista selostavat vähän epäreilun vertailun kohteeksi.

1990-luvun alkuun saakka lähes jokainen ottelu selostettiin paikan päältä, nyt vedetään offtubena. Äänessä olivat Pentti Salmen, Antero Karapalon ja Hannu-Pekka Hännisen kaltaiset legendat. Soundit olivat uniikkeja, niin selostajien kuin rätisevien selostuslinjojenkin.

Aika on kullannut muistot. Kun vanhoja klippejä nyt on katsellut, on ollut helppo huomata, etteivät legendatkaan olleet virheettömiä. Kriitiikkiä hekin saivat, mutta silloin ei ollut internetiä eikä somea.

Nyt on.

Jos myrsky nousee selostajan niskaan, sitä itseään sataa joskus huolella. Mielikuvat istuvat lujassa, pitivätpä ne paikkansa eli eivät. Silloin pään pitää pysyä kylmänä niin luurien välissä kuin tuottajaportaassakin. Journalistista työtä tekeviä ei koskaan pidä valita huutoäänestyksellä.

Kirjoitus julkaistiin Antenni-palstalla.