Häiriöitä juhannuksen junaliikenteessä - Kuitukaapelin katkeaminen myöhästytti Karjalan radan junia pahimmillaan kahden tunnin verran

Vika ei ole vielä merkittävästi vaikuttanut kuin Lappeenrannan seudulla, Karjalan radan junat olivat aamulla pahimmillaan noin kaksi tuntia myöhässä. Nyt myöhästymiset Karjalan radalla ovat noin 30-60 minuuttia.

Pahimillaan vika on myöhästyttänyt Joensuu-Helsinki -välin junia lähes kahden tunnin verran; klo 05.16 matkaan lähtenyt Intercity-juna on 110 minuuuttia myöhässä ja klo 6.12 lähtenyt juna on myöhässä noin tunnin.

Korjausarviota ei tiedotteen mukaan vielä ole eli ei vielä tiedetä, kauanko kaapelin korjauksessa kestää.