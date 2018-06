Juhannus tuo puhelinpalveluun lennokkaita kysymyksiä: Mikä on laillinen uhkaus? Mistä saisi lampaan?

Juhannus autioittaa monen kaupungin kadut, mutta puhelinpalveluissa se tarkoittaa erikoisten kysymysten yleistymistä.

020202-palvelun tiedotteessa kerrotaan, että vuosien varrella palveluun on tullut keskikesän aikana runsaasti lennokkaita kysymyksiä.

- Puheluista päätellen juhannusta viettävät suomalaiset ovat etenkin muutaman virkistävän saunaoluen jälkeen usein kummallisesti kiipelissä, tiedotteessa todetaan.

Mökkinaapurin kanssa tulleen sanaharkan jälkeen on kyselty, mikä tarkalleen ottaen on laillinen uhkaus. Kun ruohonleikkurista on loppunut bensa, etsitään tietoa, mistä lampaan voisi saada ruohonleikkuriksi.

Myös esimerkiksi kauneimpien naisten suosimaa tanssilavaa, puolikkaan makkaran kaloripitoisuutta ja Jeesuksen puhelinnumeroa on etsitty puhelinpalvelusta.

Klassikkokysymys on tiedotteen mukaan se, tuleeko hyttynen känniin, jos se imee verta humaltuneesta ihmisestä. Myös päivää ja omaa sijaintipaikkaa kysytään puhelinpalvelusta. Tiedotteessa neuvotaankin aloittamaan juhannuksen vietto perusasioista kuten ajan ja paikan kirjaamisesta muistilapulle.