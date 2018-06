Kasvismakkara valtaa jalansijaa – juhannus yhä makkaran ykkössesonki

Kasvismakkaroiden menekki ja kysyntä ovat nousseet viime vuosina selvästi, arvioi kauppias Jouni Tuominen Helsingin Kampin K-Supermarketista.

– Vegaanimakkarat ovat löytäneet tosi hyvin asiakkaita, se on hittituote. Niitä ovat olleet valmiita kokeileman myös muut kuin vegaanit, Tuominen huomauttaa.

Vaikka pääkaupunkiseutu saattaa olla kasvismakkaroiden kysynnässä edellä muuta Suomea, niitä näkee kauppojen hyllyillä useammin kuin ennen myös Kehä III:n ulkopuolella.

Paraikaa eletään vuoden makkarasesonkia, juhannus on varsinkin ruokamakkaroiden osalta vuoden menekkihuippu.

– Juhannus on säilyttänyt asemansa makkaran kysynnässä. Kysynnän ja myös tarjonnan kirjo on monipuolistunut, nyt ei juhannukseksi haeta enää pelkkää campingia. Asiakkaat ostavat muun muassa saksalaistyyppisiä sekä maustettuja espanjalaismakkaroita.

Tuomisen mukaan ei myöskään voi enää väittää, että makkara on ennen muuta miesten ostos.

– Sitä ostavat myös naiset. Tosin kauppiashan ei voi tietää, kuka sen ostetun makkaran lopulta syö.

"Olin ennen kova makkaramies"

Jos kahden marketin asiakkaiden satunnaisotokseen on luottaminen, kasvisruoka on todellakin lyönyt läpi myös makkaroissa.

– Me kumpikaan emme syö lihaa, mutta ostamme kyllä vegaanimakkaraa. Niitä on jo saatavilla aika hyvin. Olisi kiva, että niillä olisi ruokaosastoilla omat hyllyt, tuumivat Johanna Kylmäkoski ja Tiia Mariia Leemet.

Heidän kanssaan samassa Helsingin Itäkeskuksen Prismassa on ostoksilla juhannuspäivänä kansanedustaja Eero Heinäluoma (sd.).

– Olen aikanaan ollut kova makkaramies, mutta vähensin sitten dramaattisesti. Terveellisyyden vuoksi ostan nykyisin pikemminkin kalaa ja vihanneksia.

Heinäluoman mielestä makkara kuuluu oleellisesti juhannukseen kesämökillä.

– Mutta nyt kun ollaan kotona, sitä ei välttämättä tarvita.

Helsingin Kampin K-Supermarketista yhytetty Janne Kuoppala on Heinäluoman kanssa samaa mieltä: kesämökin ruokavaliossa makkara.

– Terveyssyistä pyrin itse hankkimaan hieman parempilaatuista makkaraa, en ihan halvinta. Raakamakkara tai jokin bratwurst kelpaavat.

Ulkomailla reissannut Kuoppala arvioi, että suomalainen makkara tuppaa olemaan välillä "suolapommi".

Vain sinapin vuoksi

Yli vuosikymmenen kasvisyöjänä ollut Jukka Hätinen ymmärtää omasta ruokavaliostaan huolimatta makkaranpurijoita.

– Suomessa tunnutaan grillaavan aika paljon. Makkara kuuluu mielestäni Suomeen. Itse syön kasvismakkaraa, ja lähinnä vain siksi, että satun rakastamaan sinappia, Hätinen naurahtaa.

Makkaran kulutus on Lihateollisuuden tilaston mukaan vähentynyt tasaisesti Suomessa vuosina 2007–2017. Ruokamakkaroiden kulutus per asukas on pudonnut kolmisen kiloa 10,8 kiloon. Leikkelemakkaroita meillä syödään nyt vuodessa pari kiloa per henkilö, yli kaksi kiloa vähemmän kuin vuonna 2007.