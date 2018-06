HS selvitti kansanedustajien poissaolot valiokunnista - Eniten pinnataan tulevaisuusvaliokunnasta

Selvitys tehtiin vertaamalla poissaoloja valiokuntien kokousmääriin. Jos poliitikon valiokunnalla on ollut 100 kokousta ja poliitikolla on ollut 10 poissaoloa, poissaoloprosentti on 10.

Tällä vaalikaudella eniten poissaoloja oli tulevaisuusvaliokunnan kokouksista, josta kansanedustajat olivat poissa 27 prosenttia enemmän kuin muista valiokunnista. Artikkelin mukaan tulevaisuusvaliokunta liitelee eduskunta-arjen yläpuolella, koska se ei juuri käsittele lakiesityksiä, vaan se on eräänlainen eduskunnan sisäinen ajatushautomo. Juttuun haastetellun tulevaisuusvaliokunnan johtaja Stefan Wallinin (r.) mukaan poissaolot saattava välillä johtua esityslistasta.

Kaiken tunnollisimpia kokoustajia olivat koulutuspoliitikot sivistysvaliokunnasta. Sen poissaoloprosentti on keväällä 2015 alkaneella hallituskaudella ollut 10,3. Naiskansanedustajien poissaoloprosentti oli mieskansanedustajia pienempi: naisilla 14% ja miehillä 16,5%.

Yksittäisistä kansanedustajista eniten poissaoloja oli sinisten Pentti Oinosella ja vähiten poissaoloja oli perussuomalaisten Sami Saviolla.

HS:n selvityksen perusteella kansanedustajat pitävät kuitenkin kohtuullisen hyvin huolta siitä, että ovat valiokuntien kokouksissa paikalla. Yli kymmenen prosenttia kansanedustajista, 21 edustajaa, on ollut poissa korkeintaan viidestä prosentista kokouksista.

Eduskunnassa on 16 valiokuntaa, joissa kaikissa on 17 jäsentä ja yhdeksän varajäsentä. Poikkeuksia on kolme: suuressa valiokunnassa on 25, valtiovarainvaliokunnassa 21 ja tarkastusvaliokunnassa 11 jäsentä.

Artikkelin mukaan kansanedustajat korostavat mielellään päätyönsä olevan valiokunnissa. Valiokunnat ovat olennainen osa kansanvaltaa, sillä ne käsittelevät kaikki eduskuntaan tulevat lakiesitykset. Valiokunnat käsittelevät lakiesitysten lisäksi myös valtion talousarvion eli budjetin.