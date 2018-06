Joudunko maksamaan veroa poimimieni marjojen myynnistä? - Näin se menee, verottaja opastaa

Marjakausi on pian käsillä, ja Verohallinto muistuttaa siitä, milloin marjojen myynnistä tulee maksaa veroa.

Nyrkkisääntö on, että jos luonnonvaraisia marjoja kerää ravinnoksi, ja myy ne itse eteenpäin, on myynnistä saatu tulo verovapaata. Mikäli taas saat marjojen poiminnasta palkkaa, jonka joku muu maksaa sinulle, on tulo tällöin veronalaista.

Jokamiehen oikeudella poimittuja marjoja saa myydä verovapaasti esimerkiksi torilla tai tienvarren levähdyspaikalla, kunhan toiminta on harrastelijamaista ja satunnaista. Marjat saa myydä verovapaasti myös suoraan ravintolalle tai tukkuun.

Verovapaus edellyttää myös sitä, ettei marjoja ole jatkojalostettu eli esimerkiksi survottu, makeutettu tai pakastettu.

Jos marjojen poimimisesta on puolestaan tehty työsopimus ja keräämisestä saatava korvaus on palkkaa, sitä verotetaan normaalisti.

Voit lukea lisää Verohallinnon sivuilta täältä.