S-market Sotkamo tiedotti myöhään maanantai-iltana, että ABC on suljettu epäilyksen vuoksi.

Virhe kävi ilmi, kun huoltoasemalle tuli tiedoksi, että asemalla tankatuissa dieselautoissa on ilmennyt ongelmia.

- Asia on tutkittavana ja polttoainesäiliöistä on otettu näytteet tänään illalla polttoaineen toimittajan toimesta. Huomenna olemme viisaampia, kun näytteet on tutkittu, S-market Sotkamo tiedottaa.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Sotkamo-lehti.