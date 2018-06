Syyttäjät: Ehdotus viranomaisten tietojen ja kuvien käytön säätämisestä rangaistavaksi törkykampanjoissa on syytä selvittää

Haaviston mukaan sekä lainsäädäntö että käytännöt ovat jossain määrin jäljessä verkkoajasta.

– Monesti rikokset ovat kunnianloukkauksia. Ne ovat niin sanottuja asianomistajarikoksia, joihin henkilön pitää itse puuttua. Toisaalta on tietysti vainoaminen, jolloin vastuu asiasta on virallisella syyttäjällä.

Seurantavastuun tapauksista pitäisi Haaviston mukaan olla työnantajalla ja yhteiskunnalla.

– Olemme huolissamme siitä, että häirintä on lisääntynyt ja kielenkäyttö on mennyt entistä törkeämmäksi. On yksittäiselle virkamiehelle kohtuutonta lähteä puolustautumaan tällaista toimintaa vastaan. Kun henkilö reagoi, seuraava törkykampanja pyöritetään sen vuoksi käyntiin, Haavisto sanoo.

Poliisiammattiliitto nosti keskusteluun myös Espanjan lainsäädännön. Siellä virkamiesten, poliisin ja turvallisuuspalvelussa toimivien yksityistietojen levittämisestä voi seurata jopa 30 000–600 000 euron lasku.

STT:lle puheenjohtaja Jonne Rinne SPJL:stä täsmentää, että seuraamusmaksun langettajan pitäisi olla käräjäoikeus.

– Se asia pitäisi ihan tosissaan selvittää. Että ovatko paras puuttumiskeino hallinnolliset sakot vai jokin muu keino, Haavisto puolestaan sanoo.

Haavisto sanoo olevansa silti sitä mieltä, että uusia puuttumiskeinoja ehdottomasti kaivataan.