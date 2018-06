Suomen Ikea joutui huijauksen kohteeksi - tuhannet suomalaiset haksahtivat arvontaan

Facebookissa leviää Ikea Suomen nimissä oleva huijaus. Huijausta levittävä Facebook-sivu on nimeltään Ikea Finland.

Valheellisessa päivityksessä väitettiin, että Ikea jakaa yhteensä 10 lahjakorttia, joista jokaisen arvo on 15 000 euroa. Päivityksessä pyydettiin jakamaan sitä, ja näin on käynytkin: tiistaina päivitys oli saanut jo yli 13 000 tykkäystä ja yli 7 000 jakoa.

Ikean oikealla sivulla kerrottiin tiistaina, että yritys on tietoinen huijauksesta.

- Tietoomme on tullut, että Facebookissa esiintyy IKEA Finland-nimellä lahjakorttiarvontaa markkinoiva sivu. Kyseessä ei ole aito IKEA-sivu tai arvonta. Asiakaspalvelumme auttaa mielellään tarpeen tullen varmistumaan IKEA-nimellä lähetettävien kampanjaviestien ja kilpailujen aitoudesta, Facebook-sivulla kerrottiin.

Huijaussivusto Ikea Finland on ilmeisesti jo suljettu, sillä sitä ei löydy enää Facebookista. Suomen Ikean virallisella sivulla on myös merkkinä sininen tunnistemerkki, joka kertoo, että sivun aitous on tarkastettu.