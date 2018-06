Kolumni: Alexis Tsipras pani solmion kaulaan – joko painajainen on ohi?

Tänä kesänä Kreikan ystävälle ehti jo tulla sellainen olo, että jokin ihan olennainen ja jokakesäinen on hukassa.

Juhannuksen tienoilla se sitten lopultakin löytyi. Se kömpi takaisin julkisuuteen takkuisena ja villiintyneenä. Sillä ei näyttänyt menevän järin hyvin.

Kreikan kriisi. Monena aiempana kesänä se on ärjynyt, karjunut ja näytellyt hampaitaan aiheuttaen pelkoa ja kauhua kautta Euroopan. On saatu jännittää, kuinka loppukesään mennessä käy. Pääsevätkö Kreikka ja rahoittajat vielä tälläkin kertaa sopuun, vai joko nyt Kreikka menee kertaheitolla konkurssiin, heitetään ulos eurosta ja kenties vielä koko EU:stakin?

Kolme vuotta sitten heinäkuussa tilanne meni erityisen pelottavaksi. Kreikan pääministeri, vasemmistopopulistisen Syrizan Alexis Tsipras keksi hätäpäissään järjestää kansanäänestyksen kansainvälisten velkojien ehtojen hyväksymisestä.

Mitäs kysyi. Tietenkin kansa tyrmäsi.

Olin itse Kreikassa elokuussa 2015, kun Tsipras kansanäänestyksen jälkeen ilmoitti hallituksensa erosta ja uusista vaaleista.

Syriza voitti toistamiseen. Kreikkalainen Kathimerini-lehti julkaisi pilakuvan, jossa Tsipras herää hirveään painajaiseen: on nähnyt unta, että hänet valittiin uudelleen.

Koko Kreikan yhteisen painajaisen ajan pääministeri Tsipras on esiintynyt ilman solmiota. Hän on julkisesti ilmoittanut panevansa solmion kaulaansa vasta, kun Kreikan velkakriisi on lopussa.

Tämä ihme nähtiin juhannusaattona perjantaina. Euroalueen valtiovarainministerit kokoustivat torstaina ja pääsivät perjantain vastaisena yönä sopuun Kreikan velkojen takaisinmaksusta.

Sopimukseen päästiin siitä, että Kreikan toisen lainaerän takaisinmaksun aloittaminen lykkääntyy kymmenen vuotta, mutta Kreikka ei näin ollen tarvitse uutta lainaa ainakaan kahteen vuoteen. Käytännössä valtiovarainministerit uskalsivat todeta sopimuksen merkitsevän Kreikan velkakriisin loppua (Helsingin Sanomat, 22.6.).

Suomessa asia oli enää pienen uutisen väärti. Kreikkalaisille sen merkitys oli kokonaan toinen. Muun muassa Greek Reporter -uutissivusto alkoi heti spekuloinnin siitä, joko nyt Tsipras nähtäisiin kravatti kaulassa.

Ja kyllä: pääministeri marssi Kreikan television tiedotustilaisuuteen kaulassaan tummanpunainen solmio. Tsipras sieti kravattiaan kokonaista 25 minuuttia, kunnes lopuksi suurieleisesti riisui sen ja totesi, että nyt on aika kääriä hihat ja ryhtyä töihin.

Tsipraksen solmiota on kreikkalaisissa uutiskuvissa revitelty. Voisiko todella olla niin, että vuodesta 2010 kestänyt kurimus on nyt ainakin siinä määrin ohi, että mitään pahempaa ei enää seuraa?

Luottoluokittaja Standard &Poor’s tuntuu ainakin uskovan. Se nosti Kreikan luottoluokitusta pian päätöksen jälkeen.

Tsipras puolestaan on jo Kathimerini-lehdelle myöntänyt, että kravatti ahdistaa, mutta siihen on nyt totuteltava. Lupauksethan kun on pidettävä.