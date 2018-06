"Osa mökkirantaa voi muuttua ongelmajätteeksi" - Jos havaitset mökkilaiturin tuntumassa öljyä, toimi näin

Kun suurien öljykuljetusten määrä Suomen lähivesillä kasvaa, kasvaa myös öljyonnettomuuden riski. Kuljetusten määrä on kasvanut erityisesti Itämerellä, mutta myös sisävesillä kuljetetaan öljyä, Suomen Punainen Risti kertoo tiedotteessaan.

Kaikkiaan Suomessa tapahtuu vuosittain noin 2000 öljyvahinkoa, joista useimmissa öljyä pääsee ympäristöön vain pieniä määriä.

Yksittäiselle mökkeilijälle omaan rantaan ajautunut öljyvuoto voi pahimmillaan merkitä tontin pilaantumista, tiedotteessa todetaan.

– Käytännössä osa mökkirantaa voi muuttua ongelmajätteeksi, Suomen Punaisen Ristin hankesuunnittelija Niki Haake toteaa.

– Öljy on vaarallista ihmisille ja eläimille. Erityisesti lämpimällä säällä öljy kaasuuntuu ilmaan. Se imeytyy maaperään ja voi saastuttaa myös pohjaveden.

Jos havaitsee oman mökkilaiturin tuntumassa öljyä, ensimmäisenä on estettävä lisävahingot.

– On varmistettava, etteivät lapset tai lemmikkieläimet pääse pulahtamaan saastuneeseen veteen. Jos öljyä on huomattavia määriä, on soitettava saman tien hätänumeroon 112, Haake kertoo.

Iholta öljy pestään runsaalla vedellä ja saippualla. Jos öljyistä vettä on nielty, on soitettava myrkytystietokeskukseen, SPR ohjeistaa.

Haake korostaa, että pienenkään mökkirannan öljyvahinkoa ei pidä ryhtyä puhdistamaan omin päin. Pahimmassa tapauksessa öljy voi levitä uusille alueille esimerkiksi kenkien tai siirretyn maa-aineksen mukana.

– Puhdistaminen on viranomaisen tehtävä, koska se vaatii osaamista ja oikeita suojavarusteita. Kannattaa kuitenkin yrittää paikantaa vahingon aiheuttaja ja pysäyttää öljyvuoto, jos mahdollista.

Tiedotteen mukaan parhaiten mökkirannan omistaja varautuukin öljyvahinkoihin huolehtimalla, että omat öljy- ja polttoaineastiat ovat kunnossa. Halutessaan mökille voi varata pienen määrän imeytysmattoa, johon voi imeyttää esimerkiksi autonkorjauksen yhteydessä syntyvät öljyvuodot.

Suuressa öljyonnettomuudessa rantojen puhdistaminen öljystä voi kestää jopa kuukausia ja vaatia tuhansien ihmisten työpanosta, SPR toteaa.

Suomen Punaisen Ristin koordinoima Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on kehittänyt toimintamallin vapaaehtoisten työn organisoimiseksi rantaöljyntorjunnassa.