Kirkon työmarkkinajohtaja Vuokko Piekkalasta valtakunnansovittelija

Valtakunnansovittelijaksi valittu Vuokko Piekkala on aiemmin työskennellyt Suomen kuntaliiton lakimiehenä ja neuvottelupäällikkönä. LEHTIKUVA / Aarne Ormio

Kirkon työmarkkinalaitoksen työmarkkinajohtaja Vuokko Piekkala on valittu uudeksi valtakunnansovittelijaksi. Valtioneuvosto nimitti Piekkalan virkaan tänään. Piekkala on aiemmin työskennellyt Suomen kuntaliiton lakimiehenä ja neuvottelupäällikkönä. Hän on koulutukseltaan juristi.