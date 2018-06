Surffiaaltorakennelma lasketaan jokeen tänä yönä - Ilosaaren sillat kinni autoliikenteeltä kello 00-05

Pielisjokeen lasketaan tänä yönä kello 00 alkaen siipirakennelma, jolla on tarkoitus saada aikaiseksi surffiaalto. Samalla Itä- ja Länsisilta suljetaan asennuksen ajaksi eli kello 00-05. Moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla ajo on kielletty Itäkoskessa 27.6-20.7. Itäkosken molemmissa päissä on isot punaiset poijut merkkinä rajoituksesta.

Surffiaalto saadaan aikaan 8 kertaa 10 metrin kokoisella jokeen sijoitettavalla rakenteella, jonka rakentaa ja asentaa Artwave Surf Oy. Hankkeen suunnittelija ja toteuttaja on Surf Joensuu. - Kyseessä on lasikuitusiivistö, joka kiinnitetään teräskehikkoon. Perinteisillä laivan- ja veneenrakennusmateriaaleilla ja itseasiassa opeillakin on tämä tehty, kertoo Artwaven projektipäällikkö Atso Anderson. Siipirakennelma kiinnitetään Itäsillan siltapalkkiin kahdella kiinnitysköydellä. Siipirakennelman nouseminen pintaan estetään betonisilla ankkureilla. Jalankulku- ja pyöräliikenne pääsee kulkemaan siltojen kautta myös noston ajan. Nosturin kohdalla on yöllä liikenteenohjaus. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita katsomaan nostoa, joka tapahtuu nosturilla Itäsillalta. Rakentamista voi seurata Pielisjoen itärannalta Sirkkalan puistosta tai Itäsillan eteläpuolelta, Ilosaarta vastapäätä olevalta rannalta. - Nostohetkellä meillä on varmasti kova kiire, joten emme ehdi juttelemaan kiinnostuneiden kanssa. Muutoin kyllä kerromme hankkeesta mielellämme, kertoo Surf Joensuun Jarmo Laine. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, ensimmäiset surffaajat pääsevät aallolle jo huomenna. - Omin päin koskeen ei kuitenkaan kannata mennä. Ilmoitus Surf Joensuulle on välttämätön. Jokainen surffaa myös omalla vastuulla, joten kokemusta ja kykyä pärjätä koskessa olisi hyvä olla, Laine toteaa.