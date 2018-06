Poliisi pyytää lisää vihjeitä Porissa kadonneesta 77-vuotiaasta naisesta

Porissa kadonnut Kaarina Mastomäki on edelleen kateissa, Lounais-Suomen poliisi kertoo torstaina.

Mastomäki poistui Porin keskustassa Valtakadulla sijaitsevasta asunnostaan viime sunnuntai-illan ja maanantaiaamun välisenä aikana.

Mastomäki on 77-vuotias, 155 senttimetriä pitkä ja ruumiinrakenteeltaan hoikka.

- Hänellä on vaaleat hiukset. Mastomäki on todennäköisesti liikkeellä tummansinisellä naisten polkupyörällä, jossa on edessä musta kori, poliisi kertoo.

Mastomäestä saatujen vihjeiden perusteella on mahdollista, että hän on ajanut pyörällään Porista Pomarkun tai Kankaanpään seudulle.

- Pyöräilevää Mastomäkeä mahdollisesti koskeva havainto on saatu valtatie 23:lta Pomarkun kohdalta viime maanantain aamupäivältä, poliisi toteaa.

Poliisi pyytää edelleen yleisön havaintoja Mastomäestä ja myös hänen käyttämästään polkupyörästä, joka saattaa olla jossakin hylättynä.

Vihjeet pyydetään ilmoittamaan poliisin numeroon 050 456 4963 tai hätänumeroon.

- Poliisi kiittää yleisöä jo saamistaan vihjeistä.