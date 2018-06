Näitkö Volvon ja asuntovaunun Mikkelin seudulla tänään? - Havaintosi kiinnostavat poliisia

Poliisi etsii matkailuajoneuvoyhdistelmää, joka on mahdollisesti ollut osallisena liikenneonnettomuudessa Mikkelissä Maaherrankadulla torstaina kello 11.55.

Itä-Suomen poliisin mukaan yhdistelmän epäillään tönäisseen pyöräilijän kumoon.

- Pyöräilijä ei loukkaantunut onnettomuudessa pahemmin. Yhdistelmän kuljettaja ei mahdollisesti ole havainnut onnettomuutta, poliisi kertoo.

Poliisin mukaan vetoauto on tumma Volvo V70, jossa on kaksi polkupyörää katolla. Asuntovaunu on teliakselinen LMC.

- Vaunun perällä on vielä yksi polkupyörä, poliisi tiedottaa.

Poliisi pyytää havaintoja ajoneuvoyhdistelmästä tai rekisteritunnuksesta Mikkelin poliisiaseman puhelinnumeroon 0295 455 111. Poliisi pyytää yhdistelmän kuljettajaa ottamaan yhteyttä.