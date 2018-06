Lakivaliokunnan oppositioedustajista suurin osa hylkäisi valinnanvapauslainsäädännön

Lakivaliokunnan oppositioedustajat kristillisdemokraatteja lukuun ottamatta esittävät sote-uudistuksen valinnanvapauslainsäädännön hylkäämistä.

SDP:n, vihreiden, perussuomalaisten, vasemmistoliiton ja RKP:n mielestä hallituksen vastine on ongelmallinen ja puutteellinen. Puolueiden mukaan on mahdotonta arvioida oikeusturvan toteutumista, koska niin monia perusratkaisuja on esityksessä yhä auki ja asiakassuunnitelman sitovuus on poistettu.

Oppositioedustajat kritisoivat myös sitä, että lakivaliokunnan hallituspuolueet estivät asiantuntijakuulemiset hallituksen vastineesta kiireeseen vedoten. Opposition mielestä kuulemisiin olisi riittänyt yksi päivä.