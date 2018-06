Yön uutiskooste: Sanomalehtitalon ampumisesta epäilty on valkoihoinen mies, Balin kansainvälinen lentokenttä suljettu

Ampumisessa kuoli ainakin viisi ihmistä ja haavoittui ainakin kolme. Ampuminen tapahtui torstaina iltapäivällä paikallista aikaa. (Lähde: AFP)

Yhdysvalloissa sanomalehtitalon ampumisesta epäilty on valkoihoinen mies



Yhdysvaltain Marylandin ampumisesta epäilty on valkoihoinen yli 30-vuotias mies, kertoo poliisi. Epäilty asuu Marylandissa.

Poliisin mukaan epäilty ampuja saapui rakennukseen haulikon kanssa ja etsi mahdollisia uhreja rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa, CNN kertoo. Epäilty ampuja löydettiin pöydän alta ja hänet otettiin kiinni. (Lähde: AFP)

Poliisijohtajalla ei tietoa epäillyn sormien tuhoamisesta



Yhdysvaltain Marylandin ampumista tiedotustilaisuudessa kommentoineen poliisijohtajan mukaan hänellä ei ole tietoa siitä, että epäilty ampuja olisi turmellut sormenjälkensä. Poliisijohtajalla ei myöskään ollut tiedossa, oliko epäilty tunnistettu kasvojentunnistusohjelman avulla.

Aiemmin CNN:n lähde kertoi, että uutistoimituksen ampumisesta epäilty mies on tunnistettu kasvojentunnistusohjelman avulla. Uutiskanavan lähteen mukaan epäillyn tunnistaminen sormenjälkien avulla oli hankalaa, koska hänen sormenjälkensä olivat ilmeisesti muuttuneet. Uutistoimisto AP puolestaan kertoi, että nimettömän viranomaislähteen mukaan sormenjälkiä ei voitu ottaa, sillä epäilty ampuja oli turmellut sormensa.

Lähteen mukaan epäilty ampuja oli tehnyt tämän ilmeisesti siksi, ettei häntä voitaisi tunnistaa nopeasti. (Lähde: AFP)

Balin kansainvälinen lentokenttä suljettu - tulivuori sylkenyt tuhkaa ilmaan



Indonesiassa Balin saaren kansainvälinen lentokenttä on suljettu Agung-tulivuoren syljettyä ilmaan tuhkaa ja savua. Ngurah Rai -lentokenttä suljettiin myöhään torstaina Suomen aikaa, ja kenttä on määrä pitää suljettuna ainakin Suomen perjantai-iltapäivään asti.

Lentokentän tiedottajan mukaan tulivuoren sylkemän tuhkan odotetaan saavuttavan lentokentän paikallista aikaa perjantaiaamun aikana.

Ainakin 48 lentoa peruttiin jo torstaina tilanteen takia. (Lähde: AFP)

Miestä syytetään kolmevuotiaan lapsensa murhasta Porvoossa, käräjäoikeus antaa tuomio tänään



Käräjäoikeus antaa tänään tuomion tapauksessa, jossa miestä syytetään kolmevuotiaan lapsensa murhasta. 39-vuotias mies puukotti syyttäjän mukaan tytärtään päähän kolme kertaa Porvoon Lyseon leikkipuistossa viime vuoden marraskuussa. Lapsi vietiin helikopterilla sairaalaan, mutta hän kuoli vammoihinsa.

Mies on Ranskan kansalainen. Hän myöntää syyllistyneensä tappoon, mutta kiistää syytteen murhasta.

Oikeudessa mies ei pystynyt selittämään tekoaan. Hän sanoi, ettei muista, mitä teki tyttärelleen. Mielentilatutkimuksen mukaan mies oli syyntakeinen eli toimi täydessä ymmärryksessä.

Presidentti Niinistön vaalikampanjasta 280 000 euroa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen



Presidentti Sauli Niinistön vaalikampanjasta ylijääneet varat on lahjoitettu nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen, kerrotaan Niinistön tukiyhdistyksestä.

Kirkon diakoniarahasto sai 200 000 euroa ja Suomen partiolaiset 80 000 euroa. Molemmat ovat tukiyhdistyksen mukaan sitoutuneet käyttämään avustuksen mainittuun tarkoitukseen.

Jo aiemmin kerrottiin, että vaalikampanjasta ylijääneet rahat lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen. Tarkka kohde ei kuitenkaan ollut tiedossa.

Kuhmoisissa on kateissa muistisairas mies



Keski-Suomessa Kuhmoisissa on kateissa muistisairas mies, tiedottaa Sisä-Suomen poliisilaitos. Poliisin mukaan mies on noin 74-vuotias, hoikka ja noin 175 senttimetriä pitkä. Hänellä on silmälasit ja päällään sininen verryttelyasu ja sinivalkoinen paita. Jalassaan miehellä on sandaalit.

Mies lähti kävelylle Sahatieltä eilen noin puoli kolmelta iltapäivällä, eikä hänestä sen jälkeen ole tehty havaintoja. Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdollisista havainnoista hätäkeskukseen numeroon 112.

Finanssivalvonta julkistaa uusia päätöksiä pankkien vakavaraisuudesta



Finanssivalvonta julkistaa tänään tukun päätöksiä, joiden odotetaan lisäävän Suomessa toimivien pankkien vakavaraisuusvaatimuksia.

Tämän vuoden alussa voimaan tullut lakimuutos antaa Finanssivalvonnalle mahdollisuuden asettaa pankeille niin sanottu järjestelmäriskipuskuri eli kansallinen lisäpääomavaatimus. Se voi olla 1–5 prosenttia suhteessa pankin riskipainotettuihin saataviin.

Katseet kohdistuvat etenkin siihen, millaisia vaatimuksia asetetaan finanssikonserni Nordealle, joka on siirtämässä pääkonttorinsa syksyllä Suomeen. Siirtoa on perusteltu muun muassa Ruotsin päätöksellä nostaa pankkien vakausmaksuja.

Nordea on arvioinut, että kotipaikan siirto tuo erilaisissa kuluissa arviolta miljardin euron säästöt.

Deutsche Bank reputti Yhdysvaltain keskuspankin stressitestin - pankilla puutteita riskien hallinnassa



Saksalaisen pankkijätin Deutsche Bankin Yhdysvaltojen toiminnot eivät ole läpäisseet Yhdysvaltain keskuspankin Fedin stressitestejä. Fedin mukaan syynä oli se, että pankilla on laajoja ja kriittisiä puutteita riskien hallinnassa.

Ehdollisena testin läpäisivät Goldman Sachs ja Morgan Stanley.

Deutsche Bank ei läpäissyt testiä myöskään vuosina 2015 ja 2016. (Lähde: AFP)