Terävät pikkukivet ovat puhkoneet autojen renkaita - Liikkeissä ollut tavallista vilkkaampaa tällä viikolla

Rikkoontuneita renkaita paikataan liikkeissä päivittäin, viime vuosien tapaan. Tällä viikolla on kuitenkin joissakin liikkeissä ollut tavallista vilkkaampaa.

Rengasmarket Joen Rengas-Experteillä kävi maanantaina korjauttamassa renkaita noin 15 asiakasta.

- Tämä on tyypillistä aina juhlapyhien jälkeen, kun on mökeillä on käyty, ajetaan sorateitä pitkin ja naulaisten lautojen päältä. Kaikenlaista sattuu, sanoo yrittäjä Sami Kallinen.

Terävä murske ei ollut syypää kaikissa vaurioissa.

- Talven jäljiltä on teillä eniten epämääräisiä esineitä, kuten nauloja ja ruuveja.

Kallinen kuitenkin tietää, että renkaan rikkoutuminen on tuuripeliä.

- Itselläkin on ollut niin, että kymmeneen vuoteen ei tapahdu mitään, mutta yhtenä kesänä rengas puhkeaa neljä kertaa. Ja jos ajaa joka päivä soratietä, useammin se kivi menee renkaasta läpi kuin jos ajaa vain kerran vuodessa.

Mitä karkeampaa soraa teille ajetaan, sitä helpommin tulee vaurioita, Kallinen arvioi.

- Kun alusta on kova ja koko auton paino menee 3-5-senttisen pystyssä olevan kiven päälle, läpihän se menee renkaasta, se on selvä juttu.

Kallisen mukaan rengasremonttien määrässä ei ole ollut dramaattista muutosta verrattuna edellisiin kesiin.

Renkaitaan varovilta autoilijoilta on tullut kipakoita soittoja ely-keskukselle, kun kevään kelirikkoaikaan sorateille ajettiin karkeaa kalliomursketta.

Pohjois-Savon ely-keskuksen kunnossapitoyksikön päällikkö Vesa Partanen sanoo, että ohuemmasta murskeesta ei olisi ollut apua liejuuntuneilla teillä.

