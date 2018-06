Honkalampi-konsernin HLS-Fondo sulautuu Evantia Kuntoutuksen kanssa

HLS-Fondo Oy ja Evantia Kuntoutus Oy yhdistävät voimansa, kun Evantia Kuntoutus on sulautunut osaksi Fondoa 30. kesäkuuta.

Evantia Kuntoutuksella on toimintaa Vantaalla, Espoossa, Porvoossa, Turussa, Oulussa ja Tampereella.

Jatkossakin Joensuussa päätoimipistettään pitävä HLS-Fondo Oy tulee olemaan valtakunnallinen ja merkittävä monimuotoisia terapia-, perhe- ja kuntoutuspalveluita tuottava yritys sekä työnantaja.

- Fuusion tavoitteena on luoda sekä maantieteellisesti että ammatillisesti laaja-alaisempi ja kilpailukykyisempi terapiayhtiö vastaamaan alati muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin, kertoo toimitusjohtaja Jouko Liukkonen.

Yhdistämällä kahden yhtiön henkilöstön voimavarat, parhaat käytännöt sekä toiminnalliset ja taloudelliset resurssit pystytään tehostamaan ja kehittämään yhtiön ja terapeuttien toimintamahdollisuuksia aiempaa paremmin ja kokonaisvaltaisemmin.

Molemmissa yhtiöissä on vahva terapiaosaaminen ja fuusion myötä syntyy nelisenkymmentä henkeä työllistävä terapiatalo. Toimintaa luotsaavat jatkossakin tutut henkilöt: psykoterapeutti Jaana Alander Fondolta ja puheterapeutti Päivi Homanen Evantia Kuntoutukselta.

HLS-Fondo Oy on osa Honkalampi-konsernia. Honkalammen tarina alkoi vuonna 1991, kun Honkalampi-säätiö perustettiin Liperissä.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana Honkalampea on strategian mukaisesti pyritty kasvattamaan sekä toiminnallisesti että maantieteellisesti. Tavoitteisiin on päästy omaa toimintaa laajentamalla sekä yritysostoilla.

Vuonna 2017 toteutettujen osakekauppojen myötä konserniin liitettiin Kostamokoti Oy sekä Evantia-konserni, minkä jälkeen honkalampelaisia on jo yli 450, liikevaihto yli 35 miljoonaa euroa ja toimintaa paitsi koko Suomen alueella, myös Ruotsissa.