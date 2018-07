Yön uutiskooste: Brasilia aloittaa MM-pudotuspelit, "Hämähäkkimies" aloitti Pariisin palolaitoksella

Kulutusta nostavat selvästi myös joka viikko pelattavat nettipokerit, vedonlyöntipelit, raaputusarvat, päivittäiset arvontapelit sekä rahapeliautomaattien pelaaminen. Ne liittyvät myös rahapelihaittoihin.

Vedonlyöntipelit ja nettipokeri lisäävät rahanmenoa myös harvemmin pelattuina.

Brasilia aloittaa jalkapallon MM-pudotuspelit



Jalkapallon MM-lopputurnaus jatkuu tänään neljännesvälieräpeleillä Brasilia–Meksiko ja Belgia–Japani.

Brasilia ja Meksiko aloittavat ottelunsa Suomen aikaa kello 17 Samarassa. Viisinkertainen maailmanmestari Brasilia voitti E-alkulohkon, ja Meksiko oli F-lohkossa toinen.

Belgian ja Japanin kohtaaminen alkaa Rostovissa kello 21. Belgia voitti G-lohkon. Japani selviytyi pudotuspeleihin H-lohkon kakkosena.

Ovensuukyselyiden mukaan Lopez Obrador voittaa Meksikon presidentinvaalit



Ovensuukyselyiden mukaan vasemmistolainen Andres Manuel Lopez Obrador voittaa Meksikon presidentinvaalit suurella marginaalilla.

Peräti kolme mielipidetutkimusyritystä arvioivat Mexicon entisen pormestarin voittavan. Uutislehti El Finacieron ovensuukyselyn mukaan hän saisi 49 prosenttia äänistä, konservatiivien Ricardo Anaya 27 prosenttia ja hallitsevan puolueen ehdokas Jose Antonio Meade 18 prosenttia äänistä.

Mielipidetutkimusyritys Mitofskyn ja Strategic Communications Cabinetin tulokset olivat samansuuntaisia. Kaikissa Lopez Obrador sai yli 40 prosenttia äänistä. (Lähde: AFP)

Ovensuukyselyiden mukaan Mexico saa ensimmäisen naispormestarinsa



Ovensuukyselyiden mukaan Claudia Sheinbaumista tulee Meksikon pääkaupungin Mexicon ensimmäinen naispormestari.

56-vuotias Sheinbaum on paikallinen poliitikko ja tutkija.

Mielipidetutkimusyritys Mitofskyn arvioi Sheinbaumin voittavan vaalit Pohjois-Amerikan suurimman kaupungin johtajuudesta 47,5–55,5 prosentilla äänistä.

Rosario Robles toimi väliaikaisesti Mexicon pormestarina vuosina 1999–2000, mutta fysiikan tohtori Sheinbaum on ensimmäinen nainen, joka valitaan tehtävään. (Lähde: AFP)

CNN: Pikkulapsen pelastanut "Hämähäkkimies" aloitti Pariisin palolaitoksella



Parvekkeelta roikkuneen lapsen Pariisissa pelastanut siirtolaismies Mamoudou Gassama on viettänyt ensimmäisen työpäivänsä uudessa työssään Pariisin palolaitoksella, kirjoittaa CNN.

Gassama on yksi 24 alokkaasta, jotka ovat liittyneet palokunnan riveihin.

22-vuotias malilaismies kiipesi pelastamaan pikkulapsen Pariisissa toukokuussa. Gassaman sankariteosta kuvattu video levisi nopeasti sosiaalisessa mediassa, ja hänelle annettiin lempinimi Hämähäkkimies. Urotyön seurauksena hän sai Ranskan kansalaisuuden ja työpaikan palolaitokselta. Aikaisemmin Gassama oli ollut Ranskassa laittomasti.

Kolumbialaisesta kansallispuistosta tulee Unescon maailmanperintökohde



Chiribiqueten kansallispuisto Kolumbiassa on päässyt Unescon listalle maailmanperintökohteista, Unesco ilmoitti sunnuntaina.

Kolumbian suurin luonnonpuisto on laajuudeltaan 2,7 miljoonaa hehtaaria ja käsittää viisi kuntaa eteläisessä Amazoniassa. Puiston biodiversiteetti on suuri ja se on pyhä paikka alkuperäisasukkaille.

Tämä on Kolumbian yhdeksäs kohde listauksessa. Maasta löytyy maailman toiseksi suurin biodiversiteetti Brasilian jälkeen.

Kolumbian presidentti Juan Manuel Santos sanoo, että hänen hallituksena aikoo laajentaa suojeltua aluetta seudulla. Aluetta tullaan laajentamaan 1,5 miljoonalla hehtaarilla maanantaina. (Lähde: AFP)

Suomi kohtaa Islannin koripalloilun MM-karsinnassa



Suomi voi varmistaa paikan koripalloilun MM-karsinnan toisessa lohkovaiheessa voittamalla tänä iltana Helsingissä Islannin. Karsinnan ensimmäisen vaiheen viimeinen ottelu alkaa Helsingin Areenassa kello 18.45.

Islanti voitti joukkueiden edellisen kohtaamisen MM-karsinnoissa helmikuussa.

MM-karsinnan toisen lohkovaiheen pelit käydään syyskuussa, marraskuussa ja helmikuussa. Euroopasta pääsee 12 joukkuetta syksyllä 2019 pelattaviin MM-kisoihin.

Wimbledonin tennisturnaus alkaa



Vuoden kolmas tenniksen grand slam -turnaus alkaa tänään Wimbledonissa. Perinteikäs ruohokenttäturnaus on järjestetty Lontoossa 131 kertaa vuodesta 1877.

Turnauksen palkintojen arvo on noussut viime vuodesta 7,6 prosenttia 38,4 miljoonaan euroon. Miesten ja naisten kilpailun voittajat palkitaan 2,54 miljoonan euron palkinnolla.

Sveitsin Roger Federer ja Espanjan Garbine Muguruza ovat Wimbledonin hallitsevat mestarit.

Turnaus päättyy 15. heinäkuuta.

Leo Komarov vaihtaa seuraa - suuntana New York Islanders



Kokenut suomalaisjääkiekkoilija Leo Komarov on tehnyt neljän vuoden mittaisen sopimuksen New York Islandersin kanssa. Sopimuksen arvo on yhteensä 12 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria eli runsaat kymmenen miljoonaa euroa.

Komarov pelasi viisi kautta Toronto Maple Leafsissa, mutta nyt hyökkääjän matka jatkuu Islandersin paitaan.

Komarov sanoi vedonlyöntiyhtiö NordicBetin tiedotteessa odottavansa innolla aikaa New Yorkissa sekä pelaamista Islanders-fanien edessä.

NBA-tähti LeBron James solmi nelivuotisen sopimuksen Lakersin kanssa



Koripalloliiga NBA:n tähti LeBron James on solminut neljän vuoden sopimuksen NBA-seura Los Angeles Lakersin kanssa. Sopimuksen arvo on 154 miljoonaa dollaria eli noin 132 miljoonaa euroa. Asiasta kertoo muun muassa ABC News.

33-vuotias James jättää Cleveland Cavaliersin siirtyäkseen Lakersin riveihin. Hän vaihtaa seuraa nyt kolmatta kertaa kahdeksan vuoden sisällä.