Savon Sanomat: Kela-kyydit ruuhkautuivat todella pahasti - jonotusaika Savon puolella jopa kolmesta neljään tuntia

Savon Sanomien mukaan Pohjois-Savossa asiakkaat joutuivat odottamaan Kela-kyytejä jopa kolmesta neljään tuntia.

Pro-Keskus Oy pahoittelee lehdelle ongelmia.

– Odotimme murrosvaiheeseen ongelmia, mutta emme näin pahoja, yhtiön hallitukseen kuuluva Jarmo Immonen sanoo.

– Tilanne korjaantuu, muttei ainakaan vielä tiistaina. Olemme tästä hyvin pahoillamme, hän jatkaa.

Kela-kyydit takkuilevat myös siksi, etteivät kaikki taksiautoilijat halua liittyä Pro-Keskuksen leipiin. Syynä on, etteivät he koe saavansa asianmukaista korvausta. Tämän myötä Kela-kyytejä ajavia takseja on aiempaa vähemmän.

Pro-Keskus Oy järjestää Kela-kyydit myös Pohjois-Karjalassa.

