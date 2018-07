Ruotsin ja Venäjän välillä käytössä kuuma linja puolustusasioissa – yhteyttä on jo hyödynnetty

Ruotsin ja Venäjän asevoimien välillä on ollut kohta vuoden ajan käytössä puhelinlinja, jota voidaan hyödyntää erilaisten asioiden ja tilanteiden selvittämisessä. Näin kertoo Ruotsin puolustusvoimien komentaja Micael Bydén.

– Olemme myös käyttäneet sitä niissä tapauksissa, joissa tarvetta on ollut, hän kertoi STT:lle Almedalenin politiikkaviikolla.

Bydénin mukaan ympärivuorokautinen yhteys Venäjään on ennen kaikkea turvallisuutta lisäävä toimenpide, eikä se hänen mukaansa tarkoita, että Ruotsi olisi palauttanut Venäjä-suhteitaan normaalitasolle.

– Kyse on turvallisuudesta: että pystyy selvittämään tilanteita sekä välttämään väärinymmärryksiä ja sellaista, joka voisi eskaloitua, Bydén sanoi.

Kuuma linja otettiin käyttöön viime vuonna loppukesästä, ja Bydénin mukaan sen toimivuutta testataan säännöllisesti. Yhteyttä pidetään operaativisella tasolla.

– Tiedämme Ruotsissa, keitä siellä toisessa päässä on – ja he Venäjällä tietävät, kuka meillä vastaa, jos he soittavat tänne.