Kolumni: Tervetuloa jonottamaan taksien kilpailua

Palasin viime viikolla tiistai-iltana junalla Joensuuhun. Siihen saakka luulin ymmärtäneeni, mitä tarkoittaa taksien kilpailun vapauttaminen. Tosin eihän vapaata kilpailua vielä silloin ollutkaan.

Nyt heinäkuussa taksit rupeavat kilpailemaan asiakkaista, eivätkä asiakkaat vapaista takseista. Tai mene ja tiedä. Savolaisilla on myös sanonta, että ”liian paljon hyvvee on ihanoo”.

Rautatieasemalla junan tultua oli sellainen tilanne, että kymmenkunta ihmistä matkalaukkuineen odotti taksia. Jono ei ollut liian pitkä, eikä ihmisiä liikaa. Taksien jono oli lyhyt: ensin ei näkyvissä yhtään autoa, ja taksien erikoinen taukomökki pimeänä tyhjillään.

Ensimmäinen kiireisin oli ilmeisesti saanut kyydin. Pian – tai pian ja pian – auto kurvasi takaisin ja otti seuraavan kyytiin. Sama auto ehti käydä pari kolme kertaa ja viedä pois yhden ihmisen vuorollaan.

Kahta taksia yhtä aikaa ei nähty kertaakaan. Yksi perheporukka kyllästyi ja rupesi vonkaamaan kaverikyytiä kotiin. Puolen tunnin päästä joku haki heidät.

Ikävä alkoi olla pimeitä takseja. Niitäkään ei näkynyt. Soitto taksikeskukseen, ja sieltä saatiin palvelua: ”Poikkeustilanne on päällä, tiedetään, ja tullaan, kun ehditään.”

Minkä teet, pakko odotella vaan tai lampsia kävellen kotiin kolmen matkalaukun kanssa. Kävellen olisi jo perillä, ja bussikin meni, koska eihän pysäkille voinut lähteä. Silloin taksi olisi tullut varmasti, ja hyvä odotus olisi mennyt ihan hukkaan. Onneksi savolaisilla riittää tilanteeseen sopivia sanontoja. ”Turha hättäely ja voohoilu on mieljkuvituksen viärinkäättöö.”

Samalla se taksikeskuksen selittämä poikkeustilanne pörisee päämme päältä. Helsingin iltapäiväkone kaartaa kohti Joensuun kenttää. Kone on myöhässä, ja arvattavasti takseja on kentällä odottamassa pitempiä ja rahakkaampia kyytejä.

Myöhemmin taksikuski myöntää oletuksen todeksi. Onneksi kaikki taksit eivät olleet lentokentällä. Muutenhan emme olisi kyytiä saaneet ollenkaan. Taksikuski oli vähän nolona mutta ihan turhaan. Taksipula ei ole kuskien vika vaan järjestelmän, herrojen ja hallituksen, jos taksikyytiä ei saa edes maakunnan pääkaupungissa silloin, kun haluaa – eli heti ja nyt.

Mitenhän ne kipeämmin kyytiä muualla tarvitsevat tulevat toimeen, kun tervejalkaisillakin on kaupungissa näin vaikeaa, vaikka on joskus vara ajella taksilla.

Lopulta sitkeä odotus palkitaan. Taksia ei tarvinnut odottaa tuntiakaan. Pitemmistä odotuksista on jo kuultu uudistuksen jälkeen. Onneksi ei ollut kiire, sairastapaus, sovittu meno tai pikkujouluyö. Niin paljon stressaavaa taksin odotusta on kokematta.

Sitä paitsi mitä on 55 minuuttia ihmisen elämän ja maailmankaikkeuden aikajanalla? Eipä paljon mitään. Ja hätäkö se on lomalla odotella taksien kilpailun alkamista. Savolaisella Olavi Rytkösellä eivät viisastelut lopu. Jos stressiä pukkaa, niin ”huominen on monesti se viikon kiireisin päivä”.