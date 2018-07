Avoimet kylät -tapahtuma keräsi 90 000 osallistujaa ympäri Suomen

Kesäkuussa viidettä kertaa järjestetty Avoimet kylät -päivä keräsi 90 000 osallistujaa lähes 600 kylätapahtumaan ympäri Suomen. Vapaaehtoiset kyläläiset tekivät tapahtumien eteen yhteensä noin 45 000 tuntia talkootyötä.

- Tämän vuoden kävijäluvut ovat iloinen yllätys. Sekä kylien vapaaehtoiset että suuri yleisö ovat ottaneet pop up -kylätoiminnan omakseen, ja tapahtumien kirjo oli huikea. Kylät, paikallisuus ja yhteisöllisyys kiinnostavat ja toimivat vastavoimana aikamme juurettomuudelle, individualismille ja kuplissa elämiselle, toteaa Suomen Kylät ry:n puheenjohtaja Petri Rinne tiedotteessa.



Yksittäisten kylätapahtumien osallistujamäärät vaihtelivat kymmenestä yli tuhanteen, sillä Avoimet kylät -päivän tapahtumista löytyi kaikkea pihatalkoista suuriin yleisötapahtumiin.

Tapahtumien kävijätiedot on kerätty tapahtumajärjestäjille tehdyn kyselyn tulosten pohjalta. Pohjois-Karjalasta mukana oli yhteensä 16 kylää: Niva, Uskali, Villala, Kontioniemi, Varparanta, Vuonislahti, Rikkavesi, Nieminen-Sintsi, Asema-Tenka, Rasimäki, Louhioja, Lipinlahti, Värtsilä, Paihola, Hummovaara ja Liperin Leppälahti.



Avoimet kylät on valtakunnallinen tapahtumapäivä, jona kylät ympäri Suomen järjestävät tapahtumia ja kutsuvat tutustumaan toimintaansa. Tänä vuonna tapahtumassa oli mukana lähes 600 kylää ympäri Suomen. Tapahtumapäiväksi on vakiintunut kesäkuun toinen lauantai, ja seuraavaksi Avoimet kylät -päivää vietetään 8.6.2019. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Suomen Kylät ry, maakunnalliset kyläyhdistykset sekä paikalliset toimijat.

Lisätietoa tapahtumasta: www.avoimetkylat.fi