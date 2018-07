Fimea veti pois markkinoilta valsartaania sisältäviä verenpainelääkkeitä - Apteekki vaihtaa lääkkeet korvaaviin valmisteisiin maksutta

Valsartaania käytetään kohonneen verenpaineen ja sydämen vajaatoiminnan hoidossa. Sitä sisältävien valmisteiden käyttäjiä on Suomessa noin 20 000.

Ota yhteyttä apteekkiin vaihtaaksesi lääkkeesi vaihtokelpoiseen tuotteeseen, tiedotteessa ohjeistetaan. Lääkkeen vaihtajalla on on oltava voimassa oleva lääkemääräys, jossa on jäljellä toimitettava määrä lääkettä. Apteekki ei peri maksua korvaavasta lääkkeestä.

Suomessa jakelukiellossa ovat nyt seuraavat valmisteet (suluissa myyntiluvan haltija):

Valsarstad (Stada Nordic)

Valsartan Actavis (Actavis Group PTC ehf)

Valsartan Orion (Orion Pharma)

Valsartan ratiopharm (ratiopharm GmbH)

Valsartan Sandoz (Sandoz A/S)

Valsartan/hydroklorotiazid Actavis (Actavis Group PTC ehf)

Valsartan/hydrochlorothiazide Orion (Orion Pharma)

Valsartan/hydrochlorothiazide Ratiopharm (ratiopharm GmbH)

Valsartan/hydrochlorothiazide Sandoz (Sandoz A/S)

Valsarstad Comp (Stada Nordic)

Kovan kysynnän takia kaikkia korvaavia valmisteita ei välttämättä ole valtakunnallisesti saatavilla tukkuliikkeissä. Jos apteekki joutuu korvaamaan valmisteen kalliimmalla lääkkeellä, saat kuitenkin korvauksen lääkkeen koko hinnasta.

Tiedotteen mukaan valsartaania sisältävän lääkkeen käyttöä ei kuitenkaan saa lopettaa ennen kuin saa apteekista korvaavan lääkkeen tilalle.