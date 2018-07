Ilosaarirockissa ei ole niin sanottua viinanarikkaa - "Kuvittele, kuinka paljon tilaa 24 000 kaljalaatikkoa veisi"

Järjestäjät ovat ylipäänsä lopettaneet "viinanarikasta" puhumisen, vastaava tuottaja Petri Varis toteaa perjantaina Karjalaiselle.

- Kun festarilla käy 24 000 ihmistä päivässä, aika moni haluaisi jättää kaljapulloja narikkaan ja käydä hakemassa pussukasta yksittäisiä pulloja.

- Kuvittele, kuinka paljon tilaa 24 000 kaljalaatikkoa veisi, Varis sanoo.

Ilosaarirockin narikkateltta on jo nyt "käsittämättömän iso", Varis korostaa. Lisäksi jos narikassa säilytetään alkoholia, touhusta seuraa ruuhkia.

- Narikan päätarkoitus on, että he, jotka tulevat kauempaa, voivat jättää isompia tavaroita talteen päivän ajaksi. Narikan tarkoitus ei ole se, että siellä on kaljapusseja.

- Jos mietimme baareja, ei kukaan tule baariin kaljapussin kanssa ja hae narikan pussista välillä kaljaa ulos juotavaksi, Varis jatkaa.

Tapahtuman järjestäjille on tullut muutamia viestejä niin sanotun viinanarikan puuttumisesta.

- Meillä on chill out zone, jossa omia juomia voi nauttia, Varis toteaa.

Chill out zonen idea lienee siis se, että kävijät hörppivät juomansa loppuun ja siirtyvät festivaalialueelle.

Chill out zonella on maksullinen narikka, joka on auki perjantaina kello 14-2.30 ja lauantaina ja sunnuntaina kello 11-2.30.

Ei ole uutta, että eräät festivaalikävijät punovat juonia esimerkiksi alkoholin salakuljettamiseksi festivaalialueelle. Entäpä jos joku sulloo reppuunsa alkoholia ja tyrkkää repun narikkaan?

- Emme käy reppuja läpi narikassa, Varis sanoo.

Jokainen narikkakäynti maksaa neljä euroa. Aikaisemmin narikkakäynti oli jopa maksuton.

Variksen mukaan hintaa on pitänyt nostaa, jotta "narikka saadaan toimimaan". Eli jos yksi narikkakäynti maksaa neljä euroa, festivaalivieras ei välttämättä käy repulla yksittäisten kaljojen vuoksi, vastaavan tuottajan puheita voisi tulkita.

- Narikka ei ole rahastamisen paikka, mutta ei ole mukavaa, jos päivän päätteeksi joutuu kauheasti jonottamaan, Varis sanoo.

Pakkaa festarille vain tavaroita, jotka kulkevat mukana, järjestäjät ohjeistavat.

Moni Ilosaarirockiin tuleva on jo luonut tilin cashless-maksutapaa varten - järjestäjät positiivisesti yllättyneitä