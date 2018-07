Kela-kyytien takkuaminen helpottaa vähitellen - "Joudumme palaamaan löysempään aikatauluun"

Kela-taksikyytien takkuaminen alkaa vähitellen helpottaa Pohjois-Karjalassa. Savon Taksidata Oy:n toimitusjohtajan Jarmo Immosen mukaan tällä viikolla palveluissa pyritään kohtalaiselle tasolle, ja ensi viikolla tai viimeistään sitä seuraavalla palveluiden pitäisi pelata jo normaalisti.

- Autojen saatavuus on parantunut päivä päivältä.

Eilen torstaina taksikyydeissä oli Pohjois-Karjalassa vielä jonkin verran myöhästymisiä. Lisäksi kahdesti kävi niin, ettei autoa saapunut ollenkaan.

Toisaalta taksikuskit kohtasivat myös muutaman päinvastaisen tilanteen: asiakas oli tilannut taksin, mutta kuski ei löytänyt asiakasta sovitusta paikasta.

- Emme osaa sanoa, mitä siinä tarkalleen ottaen on käynyt, Immonen kertoo.

Autoja on Immosen mukaan riittävästi Ylä-Karjalassa Pielisen molemmin puolin sekä Keski-Karjalassa ja Kiteen seudulla. Siellä tilanne alkaa tasaantua.

Suurin ongelma on Joensuu. Kaupunkikuvassa on voinut nähdä Mikkelin Let's GO -takseja, jotka ovat paikkaamassa autovajetta.

Heinäveden tilanne on kinkkisempi. Maakuntana Heinävesi kuuluu Etelä-Savoon, mutta liikenne sieltä suuntautuu Pohjois-Karjalaan. Taksikyytejä välittävän Prokeskuksen sisällä Heinäveden tilaukset ottaa vastaan Mikkelin keskus. Käytännössä Pohjois-Karjalan kyytien välittämisestä vastaa kuitenkin Savon Taksidata Oy.

- Se on vähän jakomielitautinen tuo Heinäveden tilanne, Immonen kuvailee.

Yhteistyö autoilijoiden ja keskuksen kanssa on Immosen mukaan sujunut Pohjois-Karjalassa hyvin viime vuosina. Täällä on opittu ja totuttu tarkkoihin aikatauluihin.

- Nyt joudumme palaamaan löysempään aikatauluun, kuitenkin Kelan ohjeistuksen sallimissa puitteissa. Toivomme asiakkailta joustavuutta aikataulujen suhteen.