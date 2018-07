Vuoden 2018 ulkopohjoiskarjalainen on näyttelijä ja muusikko Timo Lavikainen - "Maailmankarjalainen aidoimmillaan"

Näyttelijä ja muusikko Timo Lavikainen on valittu tämän vuoden ulkopohjoiskarjalaiseksi.

Lavikainen (kuvassa) tunnetaan rooleistaan muun muassa elokuvissa Pitkä kuuma kesä, Helmiä ja sikoja sekä Napapiirin sankarit.

Hän on soittanut rumpuja Kalle Päätalossa sekä omassa Timo & Teräsmiehet -yhtyeessään. Osallistuminen MTV:n Putous-viihdeohjelmaan vuosina 2017 ja 2018 toi hänet laajasti suomalaisen yleisön tietoisuuteen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto kertoo tiedotteessaan.

Maakuntaliiton mukaan Lavikainen on luonut omalla työllään ja persoonallaan myönteistä mielikuvaa pohjoiskarjalaisuudesta.

- Lavikainen on maailmankarjalainen aidoimmillaan. Siihen kuuluu tuttavallisuus, vuorovaikutteisuus ja rentous sekä se, että on aidosti ja rohkeasti oma itsensä. Hän on puhutteleva oman tien kulkija, modernin pohjoiskarjalaisuuden edustaja, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton markkinointipäällikkö Heli Räsänen luonnehtii.

Vuoden ulkopohjoiskarjalaisen valinnasta päättävät Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Joensuun kaupunki, Itä-Suomen yliopisto ja Sanomalehti Karjalainen. Titteli myönnetään vuosittain ”taustaltaan pohjoiskarjalaiselle, valovoimaiselle vaikuttajalle, joka on tuonut pohjoiskarjalaisuutta myönteisellä tavalla esille”.

Palkinnon saaja julkaistaan jokakesäisessä ulkopohjoiskarjalaisten vaikuttajatapaamisessa.

Aiempina vuosina ulkopohjoiskarjalaisen tunnustuksen ovat saaneet muun muassa Matti Rönkä, Kim Väisänen, Lassi Hurskainen ja Mari Puoskari.

