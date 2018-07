Helsingin Viikin jätepalo saatu sammumaan – savusta ei enää haittaa asukkaille

Helsingissä Viikin teollisuusalueella aamuyöllä palaneen jätevaraston tulipalo on saatu sammumaan. Palosta ei enää muodostu sellaista määrää savua, että se haittaisi lähialueiden asukkaita, kertoo päivystävä palomestari Timo Ustinov Helsingin pelastuslaitokselta.

Savunmuodostus oli ajoittain niin runsasta, että pelastuslaitos ohjeisti Herttoniemen asukkaita pitämään ikkunansa suljettuina.

– Isoin haitta tässä on ollut se, että savua meni jonkin verran Herttoniemen suuntaan. Matkaa on kuitenkin sen verran, että suurin haitta on ollut savun haju, Ustinov sanoo.

Ustinovin mukaan palossa tuhoutui jätettä sisältänyt pressuhalli, joten aineelliset vahingot eivät ole erityisen merkittäviä.

– Suuri tulipalo ja savunmuodostus olivat tässä ne isoimmat asiat, jotka piti saada hallintaan, jottei savu aiheutua vaaraa ympäristölle tarpeettoman pitkään.

Palo syttymissyystä ei Ustinovin mukaan ole vielä tietoa. Poliisi tutkii asiaa.

Pelastuslaitos sai Hernepellonkujan palosta hälytyksen puoli neljän jälkeen aamuyöllä. Paikalla on ollut lukuisia pelastuslaitoksen yksiköitä.