Yön uutiskooste: Suomalaishäät maksavat keskimäärin runsaat 10 000 euroa, Tukes tarkasti Ruisrockin turvallisuuden

Nykyisin myös nuoret parit maksavat häänsä joko kokonaan tai osittain itse. Vielä 1990-luvulla oli yleistä, että hääparin vanhemmat vastasivat kustannuksista.

S-Pankin mukaan häiden rahoittaminen vakuudettomilla lainoilla ja luottokorteilla on yleistynyt.

Tukes tarkasti Ruisrockin turvallisuuden - toiminta on mallikasta



Ruisrockin turvallisuusjärjestelyt ovat hyvällä mallilla, ja järjestäjät huolehtivat turvallisuudesta mallikkaasti, kertoo Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ylitarkastaja Kari Koponen. Hän kävi perjantaina tarkastamassa festivaalin turvallisuuden Turussa.

Koponen kertoo kiinnittävänsä huomiota esimerkiksi siihen, että ihmiset pääsevät liikkumaan alueella sujuvasti myös poikkeustilanteessa. Hän tarkastaa myös rakenteiden, kuten telttojen, turvallisuuden.

Koposen mukaan Suomen suurimpien festivaalien turvallisuusjärjestelyt ovat yleisesti hyvällä tasolla.

Helsingin Viikissä palaa jätevarasto - Herttoniemen asukkaiden pidettävä ikkunat suljettuina



Helsingissä Viikin teollisuusalueella palaa varastorakennus, jossa on sisällä jätekasa, kertoo Helsingin pelastuslaitos. Palavasta varastosta nousee runsaasti savua, jonka haju haittaa Herttoniemen aluetta. Pelastuslaitos kehottaa alueen asukkaita pitämään ikkunat suljettuina ja välttämään liikkumista paloalueella.

Pelastuslaitos sai Hernepellonkujan palosta hälytyksen puoli neljän jälkeen aamuyöllä. Paikalla on lukuisia pelastuslaitoksen yksiköitä. Sammutustoimet tulevat kestämään useita tunteja, päivystävä palomestari kertoi aamulla viiden jälkeen.

Britannian hallitus sopuun maan brexit-linjauksista - tavoitteena sujuvat kauppasuhteet EU:n kanssa



Britannian hallitus on päässyt sopuun maan brexit-linjauksista. Hallituksen tavoitteena on esimerkiksi teollisuus- ja maataloustuotteita koskevan vapaakauppa-alueen luominen.

Nyt sovitussa mallissa Britannia muun muassa pyrkii eroon ihmisten vapaasta liikkuvuudesta, mutta tavoittelee kaikin puolin sujuvia kauppasuhteita EU:n kanssa.

Sopu on voitto pääministeri Theresa Maylle, sillä brittimediat ennakoivat neuvottelujen alla jopa innokkaimmin brexitiä kannattavien ministerien mahdollisia eroamisia. (Lähde: AFP)

NBC News: Useiden rajalla perheistään erotettujen nuorten siirtolaislasten vanhemmat kateissa



Yhdysvaltain hallinto on ilmoittanut, etteivät viranomaiset ole löytäneet useiden alle 5-vuotiaiden siirtolaislasten vanhempia, uutisoi NBC News. Hallinnon asianajajan mukaan rajalla vanhemmistaan erotetuista alle 5-vuotiaista lapsista 38:n vanhempia ei ole löydetty. Kadonneista vanhemmista puolet on viranomaisten tietojen mukaan jossain Yhdysvalloissa ja puolet on karkotettu.

Yhdysvaltalaistuomari määräsi vajaat kaksi viikkoa sitten, että alle 5-vuotiaat lapset pitää palauttaa vanhemmilleen kahden viikon kuluessa. Vanhemmat lapset pitää puolestaan palauttaa 30 vuorokauden sisällä.

Kanadassa yli 50 ihmistä kuollut helteen takia



Kanadan itäosaa viikon verran koetellut helleaalto on aiheuttanut 54 ihmisen kuoleman, kertoo uutistoimisto AFP. Yli puolet kuolemista on tapahtunut Montrealin kaupungin alueella.

Lämpötila Kanadan itäosassa on noussut säännöllisesti yli 30 asteeseen viime viikon perjantaista lähtien. Esimerkiksi torstaina korkeimmaksi lämpötilaksi mitattiin 35 astetta, mutta viranomaisten mukaan olosuhteiden takia lämpötila tuntui 45-asteiselta.

Lämpötilan odotetaan laskevan lauantaina.

Vuonna 2010 yli 100 ihmistä kuoli Montrealin alueella helleaallon seurauksena. (Lähde: AFP)

BBC: Ranskalaistutkijoiden mukaan vuonna 2016 mereen syöksyneen egyptiläiskoneen ohjaamossa syttyi tulipalo



Vuonna 2016 Välimereen syöksyneen EgyptAirin koneen ohjaamossa syttyi ranskalaistutkijoiden mukaan todennäköisesti tulipalo, uutisoi BBC. Tutkinnan tuloksista perjantaina kertoneen Ranskan ilmailuturvallisuudesta vastaavan viranomaisen BEA:n mukaan todennäköisin selitys tapahtuneelle on, että ohjaamossa syttyi nopeasti levinnyt tulipalo, minkä seurauksena lentäjät menettivät koneen hallinnan.

Ranskalaistutkijoiden löydökset ovat ristiriidassa Egyptin viranomaisten aiempien lausuntojen kanssa. Egyptin viranomaiset ovat kertoneet löytäneensä räjähdejäämiä uhreista.

EgyptAirin lento MS804 oli matkalla Pariisista Kairoon, kun se syöksyi mereen kyydissään 66 ihmistä.

Ranskassa mustaihoisen nuoren miehen ampunutta poliisia vastaan nostettiin syyte taposta



Ranskassa mustaihoisen nuoren miehen ampunutta poliisia vastaan on nostettu syyte taposta, kertoo poliisin asianajaja. Poliisi ampui 22-vuotiaan miehen myöhään tiistaina Nantesissa. Poliisi sanoi ensin ampuneensa miehen itsepuolustukseksi, mutta myöhemmin hän kertoi viranomaistutkijoille, että hänen aseensa oli lauennut vahingossa.

Ampumisesta on seurannut levottomuuksia. Nuorisojoukot ovat muun muassa ottaneet yhteen poliisien kanssa ja sytyttäneet tulipaloja. (Lähde: AFP)

Ruotsi yrittää jatkaa yllätyksiään ja Kroatia päättää MM-kisaisäntien huuman



Jalkapallon MM-kilpailujen loput välieräjoukkueet selviävät tänään, kun Ruotsi kohtaa puolivälierässä Englannin ja Kroatia Venäjän. Ruotsi ja Englanti ovat molemmat hävinneet yhden ottelun MM-urakkansa aikana.

Kroatia on voittanut kaikki ottelunsa ja yrittää seuraavaksi nujertaa kisaisäntä Venäjän. Neljännesvälierässä Venäjä voitti Espanjan, joten sillä riittää venymiskykyä.