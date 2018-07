Yön uutiskooste: Britanniassa poliisin epäiltiin altistuneen hermomyrkylle, Kroatia eteni MM-välierään

Hänen edeltäjänsä Minna Helle jätti tehtävän keväällä kohun saattelemana, ja Piekkala uskoo ottavansa vielä jonkin aikaa vastaan tyrskyjä Helteen lähdön aiheuttamasta pettymyksestä.

Piekkala sai itsekin alkuviikolla aikaan somemyrskyn lausuttuaan, että hän aikoo jatkaa Helteen linjaa, jonka mukaan sovittelijalta on turha tulla hakemaan liittokierroksen avannutta alaa korkeampia palkankorotusprosentteja.

Lännen Media: Saarikon mukaan sosiaaliturvan uudistus toteutettava vaiheittain



Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk.) mukaan sosiaaliturvan kokonaisuudistus olisi järkevintä toteuttaa vaiheittain, eikä kertarysäyksellä. Lännen Medialle asiaa kommentoinut ministeri vertaa sotu-uudistusta kokemuksiinsa sote-uudistuksesta. Saarikko arvelee, ettei Suomi ole valmis siihen, että sotu-uudistusta käsiteltäisiin samalla tavalla kuin sote-uudistusta, josta veivattiin uutta yhdellä kertaa.

Saarikon mukaan sosiaaliturvan uudistamisessa kannattaisi edetä vaihe kerrallaan ja palastella eri osa-alueita. Ministeri tähdentää, että soten kanssa on mennyt yli kymmenen vuotta.

Hyljekarkotinta kokeillaan Loviisassa - lähettää veden alla kovaa ja korkeaa ääntä



Loviisan edustan merialueella kokeillaan tänä kesänä, voiko hylkeitä karkottaa kalastajien rysien ääreltä kovaa ja korkeaa ääntä lähettämällä. Luonnonvarakeskus kertoo kokeilusta verkkosivuillaan.

Ponttoonirysien äärelle noin kymmenen metrin syvyyteen on laskettu kaksi lähetinyksikköä, jotka lähettävät veden alla korkeaa, heinäsirkan siritystä muistuttavaa ääntä. Vertailurysien avulla seurataan, auttaako ääni karkottamaan hylkeitä pois rysien ääreltä.

Toukokuussa alkanut kokeilujakso kestää lokakuuhun asti. Tutkimus jatkuu ensi vuonna.

Thaimaan viranomaiset käskivät median poistua luolan uloskäynnin lähettyviltä - "Alue tarvitaan uhrien auttamiseen"



Thaimaassa viranomaiset ovat käskeneet median edustajia poistumaan luolan uloskäynnin lähettyviltä. Viranomaisten mukaan he tarvitsevat tilaa 12 pojan ja heidän jalkapallovalmentajansa pelastusoperaatioon. Asiasta kertoneen poliisin mukaan "alue tarvitaan uhrien auttamiseen".

Pelastustöitä johtava kuvernööri Narongsak Osottanakorn kertoi eilen, että olosuhteet ryhmän saamiseksi ulos luolasta ovat lähipäivinä "täydelliset". (Lähde: AFP)

Italia ja Libya palauttavat vanhan siirtolaisten palauttamista koskevan sopimuksen voimaan



Italia ja Libya ovat sopineet palauttavansa voimaan maiden välisen sopimuksen, joka koskee muun muassa siirtolaisten palauttamista Libyaan. Asiasta kertoivat yhteisessä lehdistötilaisuudessa maiden ulkoministerit.

Sopimuksen allekirjoittivat alun perin vuonna 2008 Italian silloinen pääministeri Silvio Berlusconi ja Libyaa tuolloin hallinnut Muammar Gaddafi. Sopimusta pidettiin Italian anteeksipyyntönä siirtomaa-ajan väärinkäytöksistä. Se laitettiin jäihin vuonna 2011.

Sopimuksen palauttamisesta lauantaina kertoneet ministerit eivät sanoneet, onko alkuperäiseen sopimustekstiin tehty muutoksia. (Lähde: AFP)

Japanissa kaatosateiden takia kuollut ainakin 44 ihmistä - useita on myös kateissa



Japanissa ainakin 44 ihmistä on kuollut kaatosateiden aiheuttamissa tulvissa ja maanvyöryissä, kertovat paikallisviranomaiset. Tuoreimpien viranomaistietojen mukaan 21 ihmistä on myös kateissa.

Paikallismedia on puolestaan kertonut, että kuolonuhreja on arviolta 50, minkä lisäksi kymmeniä ihmisiä on kateissa.

Ennätysmäiset sateet ovat koetelleet saarivaltion keski- ja länsiosia. Aiemmin on kerrottu, että pelastustöihin on hälytetty yhteensä liki 50 000 palomiestä, poliisia ja sotilasta. (Lähde: AFP)

Nicaraguan presidentti ei suostu aikaistamaan vaaleja



Nicaraguan presidentti Daniel Ortega ei salli maassa järjestettävän ennenaikaisia vaaleja.

Asiaa lauantaina kannattajilleen pitämässään puheessa kommentoinut Ortega vetosi maan perustuslakiin, jota ei hänen mukaansa "muuteta yhdessä yössä, koska joukko vallankaappausta yrittäviä ihmisiä sai idean tehdä niin".

Nicaraguan huhtikuussa alkaneissa levottomuuksissa on kuollut yli 200 ihmistä. Väkivaltaisuudet saivat alkunsa sittemmin kuopattua eläkeuudistusta vastustaneesta protestiliikkeestä, joka on kasvanut Ortegan vastaiseksi kansannousuksi. (Lähde: AFP)

Britanniassa poliisin epäiltiin altistuneen hermomyrkylle



Britanniassa poliisi, jonka epäiltiin altistuneen Novitshok-hermomyrkylle, on kunnossa. Asiasta kertoneen paikallispoliisin mukaan poliisille tehdyissä testeissä ei löytynyt merkkejä hermomyrkystä.

Salisburyn alueella sijaitseva sairaala kertoi aiemmin, että sairaala teki testejä poliisille, joka oli hakeutunut hoitoon "Amesburyn tapahtumiin liittyen".

Salisburyn lähellä Amesburyn pikkukaupungissa paljastui viikko sitten lauantaina uusi Novitshok-tapaus. Hermomyrkylle altistui pariskunta, joka BBC:n mukaan on edelleen kriittisessä tilassa.

Entinen kaksoisagentti Sergei Skripal ja hänen tyttärensä altistuivat samalle hermomyrkylle Salisburyssa maaliskuussa. (Lähde: AFP)

Kroatia eteni rangaistuspotkukilpailusta MM-välierään



Kroatia on edennyt välieriin MM-jalkapallossa kukistettuaan Venäjän puolivälierässä myöhään eilen. Ottelu ratkesi rangaistuspotkukilpailussa 4–3. Ottelun varsinainen peliaika päättyi 1–1, ja jatkoajalla kumpikin joukkue teki maalin.

Jatkopaikan napannut Kroatia kohtaa keskiviikkona Englannin.

Tiistain välierässä kohtaavat Ranska ja Belgia.