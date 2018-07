OP lanseeraa pelkistetyn verkkopalvelun parantaakseen palvelujensa esteettömyyttä

OP lanseeraa pelkistetyn verkkopalvelun edistämään kaikkien asiakasryhmien yhdenvertaista pankkiasiointia. Helppokäyttöinen ja pelkistetty OP Saavutettava tuo peruspankkipalvelut henkilöasiakkaille, jotka voivat käyttää verkkopalveluja vain rajoitetusti.

OP Saavutettava on suunnattu asiakkaille, jotka tarvitsisivat verkkopalveluja, mutta eivät pysty käyttämään esimerkiksi op.fi-palvelua tai OP-mobiilia. Palvelu soveltuu asiakkaiden käyttöön, joilla on esimerkiksi näkö- ja kuulorajoitteita, motorisia haasteita tai muita toimintarajoitteita.

OP Saavutettava sopii myös iäkkäiden ja helposti käytettävää palvelua haluavien asiakkaiden käyttöön. Palvelu on kehitetty yhteistyössä asiakkaiden kanssa, heidän toiveensa huomioiden.

- Verkossa asioiminen on nyky-yhteiskunnassa lähes väistämätöntä, mutta se voi olla haaste monille iäkkäämmille asiakkaille sekä käyttäjille, joilla on erityistarpeita. Haluamme helpottaa asiakkaidemme arkea ja varmistaa, että kaikilla asiakkaillamme on yhdenvertaiset mahdollisuudet pankkiasioiden hoitamiseen myös digitaalisissa kanavissa, kertoo OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio.

Ensivaiheessa OP Saavutettavan kautta voi hoitaa päivittäisiä raha-asioita, tilien hallintaa sekä käyttää maksamisen palveluja. Palvelu toimii suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, ja se sopii myös esimerkiksi selkokielistä verkkoasiointia toivovien käyttöön.

- Maailma digitalisoituu yhä nopeammin, mutta tulemme jatkossakin huomiomaan asiakkaidemme erilaiset asiointitarpeet. Haluamme tarjota erinomaisen asiakaskokemuksen niin diginatiiveille kuin henkilöille, joille verkossa asioiminen ei ole niin helppoa tai tuttua. Tavoitteenamme on toimia suunnannäyttäjänä käyttäjälähtöisten palveluiden rakentamisessa, ja siten edistää asiakkaidemme ja toimintaympäristömme menestystä ja hyvinvointia. Kehitämme parhaillaan myös esimerkiksi puheohjausta ja muita asiointia helpottavia ominaisuuksia palveluihimme, Ritakallio jatkaa

OP Saavutettavan selkeä käyttöliittymä on ulkoasultaan pelkistetty ja yksinkertainen. Verkkopalvelua voi käyttää näppäimistön avulla ilman hiirtä, ja se on optimoitu esimerkiksi näkövammaisten apuvälineitä ja ruudunlukulaitteita varten.

OP Saavutettava löytyy osoitteesta https://saavutettava.op.fi/