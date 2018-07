Yle: Repoveden kansallispuiston näkötorni suljettiin yleisöltä turvallisuussyistä

Repoveden kansallispuistossa sijaitseva Mustalamminvuoren näkötorni on suljettu asiakasturvallisuuden takia, Yle kertoo.



Näkötorni on ollut suljettuna yleisöltä viime viikon perjantaista saakka. Metsähallituksen Luontopalvelujen ulkopuolinen asiantuntija tarkastaa näkötornin kunnon tällä viikolla. Torni on rakennettu 1960-luvulla.

– Näköalatornin lattialankut sekä päällyslaudat on tarkoitus joka tapauksessa uusia. Myös portaissa on korjattavaa. Haluamme varmistaa, ettei tornissa ole muuta korjattavaa, Järvi-Suomen luontopalveluiden aluejohtaja Jouni Aarnio toteaa Ylen jutussa.



Mikäli tarvetta suuremmille korjauksille ei ilmene, näkötorni pyritään avaamaan yleisölle mahdollisimman pian. Lisäksi Katajavuoren näköalatasanne sekä sen portaat tarkastetaan.



Metsähallitus tarkastaa parhaillaan kansallispuistojen ja etenkin riippusiltojen turvallisuutta. Syynä on Repovedellä sattunut onnettomuus, jossa riippusilta petti yllättäen.



Onnettomuushetkellä sillalla oli yhdeksän ihmistä, mutta kukaan ei loukkaantunut tapaturmassa.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle.