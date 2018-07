Muistatko, kun Marjatta Räty tuohtui Olavi Uusivirran toiminnasta Ilosaarirockissa? - näin Uusivirta muistelee kohua nyt

Näyttävästä esiintymisestään tunnettu Olavi Uusivirta kutsuu oman esiintymisensä ja yleisön välistä kontaktia taikapiiriksi. Uusivirta on nähty aiempina vuosina pariinkin kertaan päivän avaajana Ilosaarirockin päälavalla. Nyt hän saa kunnian olla lauantai-illan päättäjä Tähtiteltassa.

– Kun yleisön saa mukaan tähän taikapiiriin, siitä saa itsekin valtavasti energiaa, Olavi Uusivirta sanoo.

Ilosaarirockista Olavi Uusivirralla on paljon lämpimiä muistoja. Erityisasemassa on hänen ensimmäinen esiintymisensä Ilosaarirockissa 2010.

– Me oltiin lauantaina päälavan ensimmäinen esiintyjä. Jännitti tosi paljon. Eniten jännitti se, ovatko ihmiset jaksaneet jo siinä vaiheessa herätä ja tulla paikalle. Se paikalle saapunut suuri yleisömäärä oli palkitsevaa. Siitä sai itsekin keikalleen kovan latauksen.

Neljä vuotta myöhemmin Uusivirta oli taas päälavalla. Ja kuinka ollakaan, taas päivän aloittajan roolissa. Siitä jäi taiteilijan muistoihin elämään esiintymisestä syntynyt kohu, kun joensuulaisen kunnallispoliitikko Marjatta Räty tuohtui hänen edesottamuksistaan.

– Puhuin spontaanisti siinä rakkauden kesästä, ja siinä spontaanissa tilassa kävin pussaamassa bändin poikia, jokaista heistä. Siitä Marjatta tuohtui. Se oli hänestä vastuutonta ja siveetöntä. Edustin kuulemma huolestuttavia arvoja.

– Kysymys oli vain universaalista rakkaudesta ja sen jakamisesta. Se oli ensimmäinen kerta, kun meidän keikkamme uutisoitiin valtakunnan tasolla. Lopulta suuri enemmistö ihmetteli poliitikon näkemystä. Kaikilla näkemyksillä on toki sijansa, mutta se näkemys tuntui tässä nykyajassa hieman erikoiselta.

Asiaa puitiin muun muassa iltapäivälehdistössä.

Olavi Uusivirralle Joensuu ja Pohjois-Karjala ovat tuttuja ilman Ilosaarirockiakin. Yksi kesä meni Joensuussa ja lähikunnissa, kun hänellä oli johtava rooli Markku Pölösen Pohjois-Karjalassa kuvatussa elokuvassa Ralliraita.

– Silloin oli mahdollisuus viettää pitempi aika yhtäjaksoisesti Joensuussa. Koen, että minussa itsessänikin virtaa jossain määrin itäistä verta. Vaikka juureni ovat Helsingissä, mummini on syntynyt Tuupovaaran Öllölässä ja äitini opiskeli Joensuun yliopistossa, Olavi Uusivirta kertoo.

– Pystyn hyvin samastumaan itäsuomalaiseen mielenmaisemaan ja mentaliteettiin.

Olavi Uusivirta on myös arvostettu näyttelijä. Musiikki on kuitenkin ottanut viime vuosina suuren osan hänen ajastaan.

– Jos katsotaan viimeistä viittä vuotta, se on mennyt 70-prosenttisesti musiikin parissa. On ollut niin paljon keikkaa, että se on käytännössä eliminoinut esimerkiksi teatterityön mahdollisuudet.

Loppuvuodesta teatterikin saa osansa. Olavi Uusivirta on mukana Kansallisteatterin näytelmässä Kolme sisarta.

Uutta musiikkiakin syntyy koko ajan. Uusien biisien demoja on nauhoitettu Uusivirran bändin kitaristin Timo Kämäräisen studiolla.

– Nyt olisi jo levyllinen biisejä olemassa. Haluamme tehdä toisen mokoman lisää, on sitten valinnanvaraa.

