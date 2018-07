Kansanedustajat voivat jättää täyttämättä eduskunnan lahjarekisteriä ilman pelkoa seuraamuksista, kertoo Lännen Media. Eduskunnassa otettiin tällä vaalikaudella käyttöön lahjarekisteri, jonne kansanedustajien tulisi ilmoittaa sellaiset lahjat, joiden arvo ylittää 400 euroa. Lisäksi rekisteriin pitäisi ilmoittaa matkat, joille kansanedustaja on osallistunut mutta ovat jonkin muun tahon kuin eduskunnan maksamia. Lomamatkoja tämä ei koske.

Ilmoituksia on toistaiseksi tehty kaikkiaan 13, ja niitä on jättänyt yhdeksän kansanedustajaa. Lähes kaikki tällä vaalikaudella jätetyt lahjailmoitukset ovat olleet matkoja, joiden kustannuksista vähintään osan on maksanut muu kuin eduskunta.

Rekisteristä on linjannut eduskunnan puhemiesneuvosto. Neuvoston ohjeessa tai eduskunnan työjärjestyksessä ei kuitenkaan ole linjattu sitä, mitä seuraa rekisterin täyttämättä jättämisestä, Lännen Media kertoo.