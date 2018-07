"Helle on suurin terveysriski Ilosaarirockissa tänä vuonna" - Näin suojaudut siltä

Punaisen Ristin päivystyksen yleisjohtaja Niina Pekkasen mukaan Ilosaareen luvattu paahtava helle on tämän vuoden rokin suurin terveysriski.

- On ollut monia rokkeja, joissa on ollut 1 tai 2 hellepäivää, mutta nyt on koko viikonlopuksi luvattu todella hyvää keliä. Jos suurimmat riskit ovat yleensä olleet ne huonot kengät ja rakot, niin tänä vuonna tämä lämpö on ehdottomasti suurin.

Siksipä Karjalainen kysyikin Pekkaselta vinkkejä helteessä pärjäämiseen:

1. Tarpeksi peittävä vaatetus

- Tarpeeksi peittävä vaatetus on kauhean tärkeä, jottei palaisi ihan karrelle, Pekkanen kertoo.

Myös lämpöuupumista ja auringonpistoksia voi ehkäistä suojaamalla päänsä.

2. Veden juominen

Hellepäivänä jo pelkkä ulkona oleskelu kuluttaa nesteitä, kun hikeä erittyy normaalia enemmän.

- Muutakin pitäisi juoda kuin alkoholia. Vettä ja vissyä saisi mennä useampi litra vuorokautta kohden, Pekkanen opastaa.

Tuttuun tapaan festarialueella on useita vesipisteitä. Myös ruokakojuista saa ostettua juomista.

3. Suolaisen syöminen

Nestetasapainon ylläpitämisen ohessa ei pidä unohtaa myöskään kehon suolatasapainoa.

- Etenkin ulkona paljon liikkuvien kannattaisi muistaa tämä. Jotakin sipsiä tai muuta, että ne nesteet pysyisikin sitten siellä kropassa.

Pikkusuolaisen lisäksi oikeaa ruokaakin pitäisi muistaa syödä.

- Ilosaaressahan on todella kattava ruokatarjonta, kehaisee Pekkanen.

4. Varjoon hakeutuminen

Aurinko lämmittää ihanasti, mutta aivan koko päivää sen alla ei kannata oleskella.

- Onneksi siellä on näitä Chill-out zoneja ja muita varjopaikkoja, toteaa Pekkanen.

5. Teltan tuulettaminen

Myös festaritelttaa kannattaa välillä tuulettaa.

- Teltta kuumuu auringonpaisteessa. Sitä kannattaakin tuulettaa yöaikaan ettei aamulla herää saunasta, sanoo Pekkanen.

Pekkasen mukaan festarikävijän paras hellesuoja on siis jokseenkin normaalien arkirytmien mukainen elämä.

- Mutta ymmärrän, ettei se festareilla aina onnistu, kun hyviltä keikoiltakaan ei aina malta lähteä syömään ja etsimään sitä juomista. Jos arkitankkaus menee pieleen ja tulee jotakin ongelmia, voi onneksi aina tulla SPR:n pisteelle tarkistamaan tilanteen.

Punaisen Ristin ensiavun, henkisen tuen, päihdetyön sekä hiv- ja seksuaaliterveystyön vapaaehtoiset päivystävät Joensuun Ilosaarirockissa 13.-15.7.

Punaisen Ristin ensiapupiste sijaitsee Linnunlahdentien varrella. Tämän lisäksi ensiavun vapaaehtoiset kiertävät alueella auttamassa juhlijoita. SPR:n teltalla päivystää myös lääkäri rokkialueen ollessa auki.

Yleisö voi avuntarpeessa lähestyä ketä tahansa Punaisen Ristin vapaaehtoista tai tapahtuman järjestyksenvalvojaa, jotka kutsuvat tarvittaessa lisäapua paikalle.