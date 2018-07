Kaksi koiraa tukehtui kuoliaaksi, kun pää juttui vesiautomaattiin - Ikea vetää tuotteet myynnistä

Ikea on saanut tietoonsa kaksi tapausta, joissa koiran pää on juuttunut Lurvig-vesiautomaatin säiliöön ja koira on tukehtunut kuoliaaksi. Lurvig-vesiautomaatti on ollut myynnissä 15 markkina-alueella lokakuusta 2017 lähtien.

- Olemme surullisia niiden tapahtumien vuoksi, jotka ovat johtaneet kahden koiran tukehtumiseen. Tiedämme, että lemmikkieläimet ovat monille asiakkaillemme tärkeitä ja rakkaita perheenjäseniä. Meille turvallisuus on aina tärkein asia, ja siksi olemme päättäneet vetää Lurvig-vesiautomaatin pois myynnistä, sanoo Ikean Petra Axdorff.

Alla kuva Lurvig-vesiautomaatista.