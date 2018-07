Dokumentin tekijät keräävät lasten ja äitien välisiä puheluita - "Maksamme toki ohjelman asennuksen ja käyttökulut"

Dokumenttielokuva Soita äidille tekijät utelevat, näppäiletkö äidin numeron, kun esimerkiksi ruokaresepti on hukassa.

- Keräämme lasten ja äitien välisiä puheluita dokumenttielokuvaamme, joka kertoo usean puhelun kautta tarinan äidin ja lapsen suhteesta. Tuo suhde on useimmiten yksi elämän intensiivisimmistä, intiimeimmistä ja välillä myös koominen. Voit nauhoittaa puhelun omalla kännykälläsi ja puhelun voi soittaa myös anonyymisti, ilman että nimeäsi tai äitisi nimeä mainitaan elokuvassa, mikäli niin haluatte, elokuvan Facebook-sivulla kerrotaan.

Tekijöitä kiinnostavat kaikenlaiset puhelut.

- Haluamme saada mahdollisimman monenlaisia äitien ja lasten tarinoita osaksi elokuvaa. Myös herkät ja vaikeat aiheet, ilot, surut ja riidat ovat tervetulleita.

Puhelun voi nauhoittaa kännykällä ja lähettää elokuvaväelle.

- Jos päädymme käyttämään puheluasi elokuvassa, tarvitsemme molempien soittajien suostumuksen.

- Androidilla toimivin äänitysohjelma on ACR, Another Call Recorder. iPhonella ohjelma on Call Recorder (Content provider: BP Mobile LCC). Aplikaatio on maksullinen ensimmäisten kolmen päivän jälkeen, mutta maksamme toki ohjelman asennuksen ja käyttökulut, kun lähetät meille puhelusi. Otathan yhteyttä etukäteen sähköpostin avulla, mikäli kaipaat kuluistasi korvauksen, tekijät ohjeistavat Facebookissa.

Lisätietoja saa sähköpostiosoitteesta Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .

Elokuvan tuottaa Zone2 Pictures Oy ja sen on määrä valmistua syksyllä 2018. Dokumentin ohjaavat Marianne Mäkelä ja Heli Pekkonen.